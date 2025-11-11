Ο Νίκος Καραχάλιος αποκάλυψε σε δηλώσεις του πως με τη Μαρία Καρυστιανού είχαν συμφωνήσει να ανακοινώσει από τα Χανιά την ίδρυση κόμματος στις 24 Ιουλίου.

«24 Ιουλίου, ημέρα της γιορτής της Δημοκρατίας. Εμφανιζόμαστε στα Χανιά, την πατρίδα του πρωθυπουργού, με την κυρία Καρυστιανού. Είχαμε 4.000 καθήμενους, άρα υπάρχει σχεδιασμός και συμβολισμοί», σημείωσε ο κ. Καραχάλιος, προσθέτοντας ότι «αυτό βασίστηκε σε μια προαναγγελία της κυρίας Καρυστιανού στο Facebook», είπε μιλώντας στο Alpha 989.

Ο ίδιος περιέγραψε και τη διαδικασία προετοιμασίας των ανακοινώσεων, λέγοντας: «Τότε εγώ είχα καλέσει όλα τα εθνικά δίκτυα, υπήρχε συμφωνία τι θα λέω ακριβώς και με ποια σειρά. Όταν δεν έγινε η ανακοίνωση, τη διάψευση την έμαθα από τη συνεργάτιδα του Star και την επόμενη ημέρα βρεθήκαμε και μετά άλλες 4 φορές σε online συζητήσεις». Παράλληλα έκανε λόγο για «μια ενδοοικογενειακή διαφορά και δεν θέλω να την εκθέσω».

Σχετικά με τη στρατηγική πίσω από την επιλογή της ημερομηνίας και της τοποθεσίας, ο κ. Καραχάλιος εξήγησε ότι «υπήρχε σχεδιασμός και συμβολισμοί: 1) ήταν η ημέρα της Δημοκρατίας, 2) ήταν τα Χανιά, 3) ήταν η πατρίδα του πρωθυπουργού, 4) ήταν στο λιμάνι των Χανίων, γιατί ο Μητσοτάκης συμβολικά θα “έπεφτε” μεταφορικά μέσα στο λιμάνι, γιατί ποτέ δεν είχε συγκεντρώσει τόσο κόσμο εκεί».

Ο σύμβουλος αναφέρθηκε και στην επικοινωνία του για το θέμα του ΚΥΜΑτος, επισημαίνοντας ότι «το θέμα του ΚΥΜΑτος το είχα ανακοινώσει σε 3 τουλάχιστον συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα και μικρά κανάλια. Αν κάποιος είναι νέος στην πολιτική και δεν κάθεται να διαβάσει όσο πρέπει… Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν ξέρεις ή δεν ξέρεις ή αντιλαμβάνεσαι τι λένε οι συνεργάτες σου. Δεν θα ήμουν σύμβουλος πρωθυπουργών και πολιτικών αρχηγών, αν δεν ήμουν σαφής σε όσα λέω».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στα πρόσωπα που συμβουλεύουν και συνεργάζονται με την κυρία Καρυστιανού, αναφέροντας: «Το ένα είναι ο καθηγητής Φαρμακευτικής, Δημήτρης Κούβελας, που είναι πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατίας. Γνωρίζονται με την κυρία Καρυστιανού που είχαν ανταλλάξει απόψεις για το κίνημα, κόμμα…». Το δεύτερο πρόσωπο είναι η δικηγόρος της κυρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, ενώ το τρίτο «είναι ο άνθρωπος που απαντά στους δημοσιογράφους, είναι φίλος μου, είναι ο Μιχάλης Πατσίκας, ήταν με τον Μίκη Θεοδωράκη στη Σπίθα και είχε πρωταγωνιστήσει στα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Σκοπίων».

Αναφερόμενος στα γεγονότα που συνέβησαν πριν από δύο Κυριακές, ο κ. Καραχάλιος είπε ότι «εκείνο το πρωί το παίρνει το e-tetradio και λέει ο κ. Πατσίκας τι είναι αυτό και λέει καλημέρα, το παίρνω εγώ και γράφω τις λέξεις από Κ μέσα στις οποίες ήταν και η λέξη Καλημέρα και ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα της Μαρίας. Τι είχε πει; Καλούσε τους πολίτες να αυτοοργανωθούν».

Τέλος, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε το «Κύμα», τονίζοντας ότι «εμείς κάναμε ένα πινγκ πονγκ και το Κύμα ξεχύθηκε γιατί για να βγει το Κύμα είχαν γίνει έρευνες. Οι έρευνες δεν είχαν γίνει για λογαριασμό της Μαρίας Καρυστιανού. Έστειλα ερωτηματολόγιο σε εταιρείες δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, αλλά αναγκάστηκα να καταφύγω σε εταιρεία του εξωτερικού, για να έχω στοιχεία».