Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, είπε ο Χάρης Δούκας, τονίζοντας πως η συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης μετά τις εκλογές δεν μπορεί να γίνει εκείνη την ώρα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μίλησε στον STARFM και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ενδεχόμενο συνεργασίας με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα:

«Το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα που, από τη γέννησή του, έβαλε το θέμα του διαλόγου για να διερευνούμε συνθήκες σύγκλισης με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και να κάνουμε κοινές παρεμβάσεις. Και με όλα τα κόμματα, και με τον κ. Φάμελλο και με τον κ. Χαρίτση και με τον κ. Κόκκαλη… Με όλα τα κόμματα τα οποία θέλουν αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας εμείς πρέπει να συζητάμε, διότι – αν θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και το καταφέρουμε, μέσα από παρεμβάσεις που φτιάχνουν μέτωπα στην κοινωνία για να αλλάζουν τη ζωή των πολιτών – όταν θα γίνουν οι εκλογές, μετά θα πρέπει με κάποιον να κυβερνήσουμε. Εκείνη την ώρα θα συζητήσουμε; Εκείνη την ώρα θα κάνουμε διάλογο;».

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο δήμαρχος Αθηναίων εκφράζεται υπέρ του διαλόγου με ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν αυτό δημιουργηθεί.

Ερωτηθείς για πρόσφατες δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Αλέξη Τσίπρα και το πώς ο πρώην πρωθυπουργός «κινήθηκε παρασκηνιακά με στόχο τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ», αλλά και πως κινήθηκε στην αντιπολίτευση, ο Χάρης Δούκας σχολίασε:

«Νομίζω ότι έχουν κριθεί τα πεπραγμένα κάθε πρωθυπουργού και κάθε κυβέρνησης. Όμως, εδώ, αυτό καταφέραμε και στην ΚΕΔΕ, με απόλυτο σεβασμό, παρουσιάσαμε αυτά τα σημεία, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν συγκλίσεις. Και ταυτόχρονα, όταν εσύ έχεις καθαρές αρχές και αξίες, αν το ΠΑΣΟΚ ξέρει ποια είναι τα σημεία που θέλει να προτάξει, δεν φοβάται να καθίσει στο τραπέζι και να τα συζητήσει και αν συμφωνούν και οι άλλοι να πάμε σε κοινές βάσεις και παρεμβάσεις. Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση δημιουργεί συνθήκες πολιτικής ανατροπής, καθιστά το ΠΑΣΟΚ κυρίαρχο, δεν είναι κλειστό και φοβικό, και μπορεί να αποτελέσει τη μεγάλη έκπληξη, όπως το κάναμε σχεδόν στην ΚΕΔΕ, όπως το κάναμε στον δήμο της Αθήνας…».