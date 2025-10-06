Στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα, αλλά και στον ρόλο του στο εσωκομματικό τοπίο του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκπομπή Press Talk της ΕΡΤnews και τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη.

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σκληρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι «από τη στιγμή που παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, κινήθηκε παρασκηνιακά με στόχο τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ – και τώρα, φιλοδοξεί να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, αποκομμένος όμως από το κόμμα του».

«Μοναδικός μας στόχος η πολιτική αλλαγή»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε πως το κόμμα του παραμένει σταθερά προσηλωμένο στον στόχο της πολιτικής αλλαγής. «Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Έχουμε έναν και μοναδικό στόχο: να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις αγωνίες του προοδευτικού κόσμου για ένα αξιόπιστο αντίβαρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε πως «αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να βασιστεί σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές ή σε κινήσεις παρασκηνίου».

«Το 41% της ΝΔ είναι αποτέλεσμα της αντιπολίτευσης Τσίπρα»

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέδωσε το υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές, στον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να ασκήσει αντιπολίτευση. «Το 41% που πήρε η ΝΔ είναι απόρροια της πολιτικής του Τσίπρα ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης», σημείωσε.

«Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης»

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για μια νέα, προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, η οποία θα βασίζεται σε ισχυρούς θεσμούς, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και σεβασμό προς το Κοινοβούλιο. «Η κεντροαριστερά οφείλει να προτείνει ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο εξουσίας, που θα κάνει τη χώρα πιο ανθεκτική και κοινωνικά δίκαιη», ανέφερε.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η παρούσα κυβέρνηση βρίσκεται σε τροχιά φθοράς: «Η Νέα Δημοκρατία έχει εισέλθει σε μια φάση πολιτικής φθοράς, η οποία – εκτιμώ – είναι μη αναστρέψιμη. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας με σχέδιο και επιμονή, για να γίνει η Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τον πολίτη».