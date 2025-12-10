Σε έντονα φορτισμένο κλίμα συνέρχεται σήμερα στη μία το μεσημέρι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αφού τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι βουλευτές του κόμματος της ελάσσονος αντιπολίτευσης και τα λοιπά σημαίνοντα στελέχη στην Κουμουνδούρου εκφράζουν έντονη ανησυχία για το μέλλον του χώρου. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, βλέπετε, έχουν φέρει στην επιφάνεια βαθύτερες διαφωνίες, με αποκορύφωμα τη δημόσια εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο «Παλλάς» και την κυριακάτικη παραίτηση του διευθυντή της «Αυγής», Σπύρου Σουρμελίδη.

Η ηγεσία του κόμματος έχει ζητήσει την παρουσία όλων των βουλευτών στη σημερινή συνεδρίαση, αφού πέραν του προϋπολογισμού, εκ των πραγμάτων αναμένεται να τεθεί από ορισμένα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και «θέμα Τσίπρα». Είναι προφανές ότι η έμμεση προαναγγελία του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα από μόνη της προκαλεί έντονη κινητικότητα στον προοδευτικό χώρο, αφού αρκετοί είναι αυτοί που ήδη λοξοκοιτούν προς τα εκεί. Η ιδέα, ωστόσο, ότι μπορεί να υπάρξει μια νέα πολιτική πλατφόρμα, η οποία θα στηρίζεται σε προσωπικές συμμετοχές και όχι σε συλλογικές δομές, έχει διχάσει τα στελέχη της Αριστεράς.

Οι τρεις διαφορετικές αναγνώσεις για το τι είναι σωστό να γίνει και τι όχι

Σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία διαμορφώνονται πλέον τρεις καθαρές «γραμμές», τρεις διαφορετικές αναγνώσεις για το τι είναι σωστό να γίνει και τι όχι, αλλά και για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.

Η πρώτη ομάδα αποτελείται από στελέχη που, αν και ενοχλήθηκαν από την τοποθέτηση των ιδίων ή πολιτικών τους συντρόφων στον εξώστη του θεάτρου «Παλλάς» κατά τη βιβλιοπαρουσίαση της «Ιθάκης», δεν θέλουν να συγκρουστούν μαζί του. Πιστεύουν ότι η επόμενη μέρα της προοδευτικής παράταξης δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτόν. Μάλιστα, κάποιοι φτάνουν μέχρι το σημείο να θεωρούν πως, αν χρειαστεί, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία θα μπορούσε ακόμα και να αυτοδιαλυθεί, ώστε να ενταχθεί στο νέο εγχείρημα. Τα ίδια αυτά στελέχη, πάντως, αντιμετωπίζουν με καχυποψία το πρωτοσέλιδο της «Αυγής» και εκφράζουν την ανησυχία ότι η Κουμουνδούρου αναζητά εναλλακτικές συμμαχίες.

Η δεύτερη ομάδα, με πιο έντονη παρουσία και καθαρή φωνή, είναι αυτή που εκπροσωπείται από τον βουλευτή Χανίων, Παύλο Πολάκη, και στελέχη του περιβάλλοντός του. Εκείνοι υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έχει ακόμη λόγο ύπαρξης, διαθέτοντας παράλληλα αφενός πολιτική εμπειρία και αφετέρου οργανωτική δομή που δεν μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα.

Στο δικό τους αφήγημα, το κόμμα μπορεί να συντάξει ένα νέο σχέδιο, πιο ξεκάθαρο και πιο αποτελεσματικό, που θα αποτελέσει τη βάση για συνεργασίες με άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Με απλά λόγια: δεν χρειάζεται κανένα νέο κίνημα, γιατί το σημερινό κομματικό σχήμα έχει ακόμα πολλά να δώσει.

Η τρίτη γραμμή είναι αυτή της ηγεσίας, η οποία προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες και να αποφύγει νέες εντάσεις.

Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι κατανοεί πως οι δρόμοι των προοδευτικών κομμάτων δεν είναι ενιαίοι αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη κάνει βήματα συνεννόησης, ακόμη και πέρα από τα στενά κομματικά του όρια. Παρουσιάζει, μάλιστα, ξανά την ιδέα ενός κοινού ψηφοδελτίου, θέτοντας ως βασικό στόχο την ενότητα του ευρύτερου χώρου. Είναι, όμως, φανερό ότι η πρόταση αυτή δεν ταυτίζεται πλήρως με τη στρατηγική που φαίνεται να ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας, κάτι που προσθέτει ακόμα ένα επίπεδο δυσκολίας.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και τη Νέα Αριστερά στη Βουλή. Κι όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ αναμένεται και η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για το άρθρο 86 στην επόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση (περί ευθύνης υπουργών και δίωξης κατά μελών της κυβέρνησης), μια κίνηση που επίσης μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ των κομμάτων.

Το συμπέρασμα είναι πως η σημερινή συνεδρίαση δεν θα είναι μια απλή καταγραφή απόψεων. Θα αποτελέσει ένα ακόμα σημείο καμπής. Θα δείξει αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βρει κοινό βηματισμό ή αν οι διαφορετικές στρατηγικές θα οδηγήσουν σε βαθύτερο ρήγμα. Όποια κι αν είναι η έκβαση, το μόνο βέβαιο είναι ότι οι επόμενες εβδομάδες, και σίγουρα μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα καθορίσουν όχι μόνο τη μορφή του κόμματος, αλλά και τον ρόλο του στον προοδευτικό χώρο συνολικά.