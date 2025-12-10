Ο Τζέι Ντι Βανς επανήλθε στο προσκήνιο των social media, καθώς μια φωτογραφία που διαδόθηκε στο διαδίκτυο τον παρουσίαζε, υποτίθεται, να διαφωνεί έντονα με τη σύζυγό του, Ούσα, σε εστιατόριο.

Όπως αναφέρει η New York Post, η αχρονολόγητη εικόνα εμφανίζει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ με συνοφρυωμένο βλέμμα, φορώντας λευκό T-shirt, καθισμένο απέναντι από την Ούσα Βανς σε ένα εστιατόριο. Εκείνη έχει το κεφάλι σκυμμένο και το χέρι της στο πρόσωπο. Πολλοί έσπευσαν να τη χρησιμοποιήσουν ως απόδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά στον γάμο των Βανς, γεμίζοντας τα σχόλια με ειρωνείες. Ωστόσο, οι περισσότεροι θεώρησαν ότι η εικόνα μοιάζει δημιουργημένη με AI.

JD Vance savagely claps back at trolls claiming photo shows him yelling at wife Usha inside restaurant https://t.co/sDR7RZwMkg pic.twitter.com/I37RbR46qu — New York Post (@nypost) December 10, 2025

Η απάντηση του Τζέι Ντι Βανς

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Τζέι Ντι Βανς πέρασε στην αντεπίθεση με μία καυστική ατάκα στο X, αντιστρέφοντας το κλίμα: «Πάντα φοράω φανελάκι όταν βγαίνω δημόσια για να τσακωθώ δυνατά με τη γυναίκα μου».

I always wear an undershirt when I go out in public to have a fight loudly with my wife. https://t.co/LUivOsVv2u — JD Vance (@JDVance) December 9, 2025

Εδώ και μήνες, η δεύτερη οικογένεια των ΗΠΑ βρίσκεται στο στόχαστρο κουτσομπολιού, ιδιαίτερα μετά τη σφιχτή αγκαλιά που αντάλλαξε ο Τζέι Ντι Βανς τον Οκτώβριο με τη χήρα του Τσάρλι Κερκ.

Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, η Ούσα Βανς φωτογραφήθηκε χωρίς τη βέρα της σε δύο εμφανίσεις μαζί με τη Μελάνια Τραμπ. Εκπρόσωπός της εξήγησε πως, ως πολυάσχολη μητέρα «πλένει πολλά πιάτα, κάνει πολλά μπάνια στα παιδιά και μερικές φορές ξεχνά τη βέρα της».

Ο Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στο NBC News την περασμένη εβδομάδα, αντιμετώπισε με χιούμορ τη διαδικτυακή φημολογία λέγοντας πως οι δυο τους «κάπως το διασκεδάζουν».