Οι σποραδικές, πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στην Κρήτη θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Τετάρτη. Φυσιολογικές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές, πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και ενδεχομένως στην Εύβοια και στην Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 3 έως 14, στην Ήπειρο από 1 έως 14, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 2 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 12, στις Κυκλάδες από 10 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 17 και στην Κρήτη από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ πιθανότητα σποραδικών, πρόσκαιρων βροχών υπάρχει κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.