Ένας πατέρας και ο γιος του στη Φλόριντα γλίτωσαν οριακά το να γίνουν το επόμενο γεύμα ενός αλιγάτορα, αφού βρέθηκαν ξυπόλυτοι και εγκαταλελειμμένοι στα Έβεργκλεϊντς της Φλόριντα.

«Το τετρακίνητό μας έμεινε από βενζίνη, κολλήσαμε σε μια λάσπη», είπε ο πατέρας στους διαχειριστές του 911 μετά την κλήση του για βοήθεια.

Το βράδυ της 4ης Δεκεμβρίου, καθώς έπεφτε το φως της ημέρας, ανέφερε το WMGT, είχε χρησιμοποιήσει τις τελευταίες σταγόνες καυσίμου προσπαθώντας να απεγκλωβιστεί από τη λάσπη.

«Κύριε, είμαστε εγκλωβισμένοι στα Έβεργκλεϊντς», συνέχισε.

Και οι δύο είχαν χάσει τα παπούτσια τους στη σύγχυση, αφήνοντας τον πατέρα και τον γιο ξυπόλυτους και βρεγμένους στο Big Cypress National Preserve στη Νότια Φλόριντα.

Χωρίς φαγητό ή φακό και με περιορισμένα αποθέματα νερού, πατέρας και γιος ήλπιζαν σε ένα θαύμα.

Καθώς η θερμοκρασία έπεφτε το βράδυ, άναψαν φωτιά για να ζεσταθούν και, ταυτόχρονα, να κρατήσουν μακριά πιθανά ζώα που πλησίαζαν.

«Ο ήλιος δύει και οι αλιγάτορες πεινάνε, φίλε», είπε ο πατέρας στους διαχειριστές του 911.

Η φωτιά τους βοήθησε να κατευθύνουν μια αεροπορική ομάδα του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Κόλιερ προς τη θέση τους.

Ο Σερίφης Κέβιν Ράμποςκ είπε στο WMGT ότι οι αρχές δέχθηκαν την κλήση μόλις 30 λεπτά πριν τη δύση του ηλίου.

«Όταν ο ήλιος δύει στη μέση των Έβεργκλεϊντς, πρέπει να βγάλεις τους ανθρώπους έξω», τόνισε.

Ο πατέρας και ο γιος κούνησαν τα χέρια τους απελπισμένα, καθώς έφτασαν τα ελικόπτερα διάσωσης της Κομητείας Κόλιερ για να τους σώσουν.

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν σχοινιά για να τους σηκώσουν στο ελικόπτερο, δένοντας τους με ζώνη ασφαλείας και τραβώντας τους αργά αλλά σταθερά προς την ασφάλεια.

Ούτε ο πατέρας ούτε ο γιος τραυματίστηκαν από την τρομακτική εμπειρία που θα μπορούσε να γίνει εφιάλτης.

Το Big Cypress National Park Preserve εκτείνεται σε 729.000 στρέμματα γλυκού νερού και βάλτων, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Η περιοχή φιλοξενεί όχι μόνο αλιγάτορες που ζουν στους βάλτους, αλλά και πάνθηρες που συχνά κυνηγούν τη νύχτα.

Ευτυχώς, οι επιθέσεις είναι σπάνιες. Η Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα έχει καταγράψει μόνο επτά σοβαρά δαγκώματα αλιγάτορα το 2025, ένα εκ των οποίων ήταν θανατηφόρο.

«Αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα της άριστης εκπαίδευσης του CCSO που εφαρμόζεται στην πράξη και της επιτυχίας που προκύπτει από τις άψογες συνεργασίες», ανέφερε.