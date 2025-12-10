Οι οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων συνεχίζουν να αυξάνονται. Στο τέλος Οκτωβρίου 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφτασαν τα 1,74 δισ. ευρώ, από 1,66 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2025 και 1,31 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

Με εξαίρεση τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων που συνολικά ανέρχονται σε 708 εκατ. ευρώ, τα νοσοκομεία καταγράφουν περισσότερες από τις μισές ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες συνολικά έφτασαν τον Οκτώβριο τα 3,1 δισ. ευρώ, έναντι 2,95 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και 1,5 δισ. ευρώ από clawback φαρμακευτικών εταιρειών και rebate από ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, που δεν έχουν ακόμη συμψηφιστεί. Παρά το θεσμικό πλαίσιο από το 2022 για συμψηφισμό clawback με επενδύσεις σε έρευνα νέων φαρμάκων, η εφαρμογή του νέου μηχανισμού αναμένεται στις αρχές του 2026, με στόχο τη σταδιακή συμψηφιστική διευθέτηση περίπου 550 εκατ. ευρώ.

Η ακτινογραφία των χρεών

Στους υπόλοιπους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα ληξιπρόθεσμα χρέη εμφανίζουν την εξής εικόνα:

Οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης μειώθηκαν οριακά τον Οκτώβριο στα 590 εκατ. ευρώ από 614 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Ο ΕΟΠΥΥ παρέμεινε σταθερός, με οφειλές 248 εκατ. ευρώ, σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (249 εκατ. ευρώ).

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εμφάνισαν οριακή μείωση, φτάνοντας τα 239 εκατ. ευρώ από 240 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία αυτή παραμένει ένα υπόλοιπο που δεν εξοφλείται ποτέ, λόγω έλλειψης νομίμων παραστατικών.

Στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι οφειλές αυξήθηκαν στα 236 εκατ. ευρώ από 226 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Ταμειακή ρευστότητα και επιχορηγήσεις

Για τη διασφάλιση της ταμειακής ρευστότητας των φορέων, συνεχίζεται η καταβολή μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2026 του ενός τετάρτου της προβλεπόμενης ετήσιας επιχορήγησης. Παράλληλα, τα νοσοκομεία συνεχίζουν να λαμβάνουν τμηματικά και εμπροσθοβαρώς την ετήσια επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας.

Οι συντάξεις

Στο μέτωπο των συντάξεων, η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση καθώς οι καθυστερήσεις στις κύριες συντάξεις δεν ξεπερνούν πλέον τις 60 ημέρες και η απονομή έχει εξομαλυνθεί. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των επικουρικών συντάξεων, το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί πλήρως μέχρι να ψηφιοποιηθούν τα αρχεία όλων των επικουρικών ταμείων.