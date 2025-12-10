Σε γιορτινούς ρυθμούς μπαίνουν από αύριο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, τα εμπορικά καταστήματα καθώς ξεκινά το εορταστικό ωράριο.

Οι Εμπορικοί Σύλλογοι έχουν ανακοινώσει τα προτεινόμενα ωράρια για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Οι ώρες λειτουργίας είναι ενδεικτικές και κάθε κατάστημα μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμά του, αρκεί να τηρεί τα όρια που ορίζει η νομοθεσία (Δευτέρα–Σάββατο 06:00–21:00 και Κυριακή 11:00–20:00).

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Το προτεινόμενο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.