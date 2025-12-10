Ένοπλοι κακοποιοί διέσχιζαν τους δρόμους του Σάο Πάολο κρατώντας «ανεκτίμητα» έργα τέχνης του Ανρί Ματίς μετά από την θρασύτατη ληστεία στη Βιβλιοθήκη Μάριο ντε Αντρέαντε, όπως δείχνουν πλάνα από κάμερες ασφαλείας.

Πριν αφαιρέσουν τουλάχιστον 13 έργα, μεταξύ των οποίων οκτώ χαρακτικά του Γάλλου καλλιτέχνη, οι δράστες ακινητοποίησαν έναν φύλακα και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που επισκέπτονταν τη βιβλιοθήκη.

Στα βίντεο φαίνεται οι δύο άνδρες να βάζουν τα έργα σε μια τσάντα και να περνούν ανάμεσα σε ανυποψίαστους περαστικούς. Αφού αποβιβάστηκαν από το όχημα διαφυγής, ένας από τους υπόπτους μετέφερε καμβάδες στα χέρια του, τους άφησε στο δρόμο και διέφυγε, σύμφωνα με τα πλάνα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει έναν ύποπτο να κρατά τα έργα πάνω από το κεφάλι του καθώς διασχίζει το δρόμο.

Στα κλεμμένα έργα περιλαμβάνονται χαρακτικά από τη σημαντική σειρά «Jazz» του Ματίς.

Οι βραζιλιάνικες αρχές ανακοίνωσαν ότι βρέθηκε το «όχημα διαφυγής» και ότι ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ωστόσο τα έργα δεν έχουν ανακτηθεί.

Η ληστεία συνέβη την Κυριακή το πρωί κατά τη διάρκεια κοινής έκθεσης με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σάο Πάολο με τίτλο «Από το βιβλίο στο μουσείο», που παρουσίαζε πάνω από 30 καλλιτέχνες.

Πέρα από τα χαρακτικά του Ματίς, αφαιρέθηκαν επίσης έργα του Βραζιλιάνου μοντερνιστή Καντίνο Πορτινάρι, όπως μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης.

Οι δράστες φαίνεται ότι εισήλθαν και αποχώρησαν από την κύρια είσοδο της βιβλιοθήκης και κατευθύνθηκαν προς τον κοντινότερο σταθμό μετρό.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι ληστές ακινητοποίησαν τον φύλακα και το ηλικιωμένο ζευγάρι, πήραν τα χαρακτικά και άλλα αντικείμενα από μια γυάλινη προθήκη, τα τοποθέτησαν σε τσάντα καμβά και διέφυγαν από την κύρια έξοδο.

Ένας άνδρας συνελήφθη μετά από αναγνώριση μέσω έρευνας και ανάλυσης των καμερών ασφαλείας.

Η πόλη του Σάο Πάολο διαθέτει πάνω από 25.000 κάμερες και το σύστημα αναγνώρισης προσώπων Smart Sampa κατέγραψε έναν από τους υπόπτους κοντά στη βιβλιοθήκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, η αναζήτηση για τον άλλο ύποπτο και τα έργα συνεχίζεται.

Ειδικοί τέχνης σημειώνουν ότι τα έργα δύσκολα θα εμφανιστούν στην αγορά λόγω της σπανιότητάς τους και της δημοσιότητας που απέκτησε η ληστεία.

Στα κλεμμένα περιλαμβάνονται χαρακτικά από το βιβλίο του Ματίς «Jazz» του 1947, που ο οίκος Sotheby’s χαρακτηρίζει ως έργο ορόσημο. Η σειρά δημιουργήθηκε όταν ο Ματίς έπασχε από καρκίνο και στράφηκε στα κολάζ αντί για ζωγραφική και γλυπτική.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κλέβονται έργα από τη σειρά «Jazz». Μεταξύ 2004 και 2006 αφαιρέθηκαν από υπάλληλο χωρίς να γίνει αντιληπτό και αντικαταστάθηκαν με πλαστά, σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη G1. Εντοπίστηκαν από την αστυνομία της Αργεντινής και επιστράφηκαν το 2015.

Η Δημαρχία του Σάο Πάολο τόνισε: «Η αξία τους είναι πολιτιστική, ιστορική και καλλιτεχνική … οικονομικά, είναι ανεκτίμητα».

Η ληστεία σημειώνεται μόλις δύο μήνες μετά την κλοπή ανεκτίμητων κοσμημάτων από το Λούβρο στο Παρίσι, όπου οι δράστες μεταμφιεσμένοι σε εργάτες αφαίρεσαν οκτώ κομμάτια του στέμματος σε λιγότερο από επτά λεπτά πριν διαφύγουν με ανυψωτικό όχημα και σκούτερ.