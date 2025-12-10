Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καυχήθηκε ότι οι τιμές διαφόρων προϊόντων, τόσο λιανικής όσο και χονδρικής, καταγράφουν «τεράστια» πτώση χάρη στις πολιτικές του, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας του στην Πενσιλβάνια για την προβολή της οικονομικής πολιτικής του, κατηγόρησε τους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς για «απάτη», καθώς στηλιτεύουν το υψηλό κόστος ζωής στη χώρα.