Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», στην Πάτρα. Πρόκειται για τη δεύτερη πόλη όπου παρουσιάζεται το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, μετά την Αθήνα.

Όπως ανακοινώθηκε, η παρουσίαση στην Πάτρα θα γίνει στις 19:00 στο Royal Patras, Ακτή Δυμαίων 53.

Όπως γράφει η σημερινή στήλη Beast, ο πρώην πρωθυπουργός είχε εκφράσει την επιθυμία του να είναι η Πάτρα η δεύτερη πόλη μετά την κεντρική παρουσίαση που έγινε στο Παλλάς, αλλά και η πρώτη στην περιφέρεια. Για όσους δεν κατάλαβαν, επέλεξε συμβολικά την Πάτρα λόγω Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και λόγω της δημοκρατικής ιστορίας της περιοχής.