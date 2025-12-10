Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στα ανοιχτά της Κύπρου, όπου οι Αρχές της χώρας αναζητούν ένα σκάφος που αναχώρησε από το Άσντοτ του Ισραήλ με προορισμό την Κύπρο την Κυριακή.

Η επικοινωνία με το σκάφος διακόπηκε λίγο πριν φτάσει στο νησί, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.

Στην αναζήτηση συμμετέχουν επίσης οι ισραηλινές και ελληνικές αρχές, μεταδίδει το Ynet.

Στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, η κατάσταση των οποίων παραμένει άγνωστη.

Η εξαφάνιση του σκάφους συνέβη την ώρα που το Ισραήλ αντιμετωπίζει την κακοκαιρία Byron, η οποία έφτασε από την Κύπρο και έπληξε τη χώρα με ισχυρές βροχές και ανέμους.

Η Ναυτιλιακή Αρχή του Ισραήλ προσπαθεί να καταλάβει γιατί το σκάφος έλαβε άδεια να αποπλεύσει παρά την επικείμενη καταιγίδα.

Το Ισραήλ αντιμέτωπο με τον Byron

Η κακοκαιρία Byron αναμένεται να φτάσει στο αποκορύφωμά της στο Ισραήλ μεταξύ Τετάρτης βράδυ και Πέμπτης πρωί, με βροχοπτώσεις 100-150 mm, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ισραήλ.

Οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 80 km/h.