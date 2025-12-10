Σε κρίσιμη καμπή εισέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα να εμφανίζονται ανυποχώρητοι, ενισχύοντας μέρα με τη μέρα τα μπλόκα, και την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι σέβεται το δικαίωμα της διαμαρτυρίας, επιδιώκοντας ουσιαστικό διάλογο, ώστε μαζί με τους παραγωγούς να συνδιαμορφώσουν λύσεις που θα απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι ακραίες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία. «Πρόκειται για μια δύσκολη παρτίδα σκάκι» έλεγε στο Newsbeast άνθρωπος που συμμετέχει στις συσκέψεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεταφέρει το κλίμα στις διαπραγματεύσεις. Εν τω μεταξύ, ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας, θα ενημερώσει σήμερα στις 15:00 το μεσημέρι τα μέλη της ΚΟ της ΝΔ στο στρατηγείο του κόμματος στην Πειραιώς, προκειμένου να γνωρίζουν από πρώτο χέρι πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και σε ποια φάση βρίσκονται οι πληρωμές προς τους αγροκτηνοτρόφους.

Οι συσκέψεις στα μπλόκα ανά την Ελλάδα είναι συνεχείς και αναμένεται να διαφανεί αν θα βρεθεί τελικά η χρυσή τομή, προκειμένου να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου με ενιαία αιτήματα και εκπροσώπηση. Πάντως, η παρέμβαση του Αρείου Πάγου για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων δεν φαίνεται προς το παρόν να οδηγεί σε αποκλιμάκωση, παρότι έχει ζητηθεί από τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές να είναι σε επιφυλακή και να προχωρούν σε διώξεις και παραπομπή στο αυτόφωρο. Κάνει, μάλιστα, λόγο για παρακώλυση συγκοινωνιών, εγκλήματα βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων και μιλάει για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και των αερομεταφορών.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοπαραγωγοί έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σήμερα το πρωί σε αποκλεισμό αρχικά του επιβατικού λιμανιού του Βόλου και στη συνέχεια του εμπορικού, ενώ οι αλιείς με τα σκάφη τους θα κλείσουν το λιμάνι διά θαλάσσης. Ο σχεδιασμός θέλει και τον συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου Βόλου.

Επίσπευση των πληρωμών

Και ενώ η Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς αγροτικών κινητοποιήσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες σε υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ κινούνται με ταχύτητες προκειμένου να επισπεύσουν τις πληρωμές στους δικαιούχους. Ήδη έγινε μια πρώτη εκκαθάριση του Μέτρου 23, της έκτακτης δηλαδή προσωρινής στήριξης ρευστότητας στους γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Πρόκειται για 131.444 δικαιούχους με το συνολικό ποσό να φτάνει στα 157.466.387,8 ευρώ, με τις εν λόγω πληρωμές να είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και να απαγορεύεται η εκχώρησή τους στο Δημόσιο ή σε τρίτους.

Απαντώντας και σε κοινή δήλωση 6 βουλευτών της ΝΔ που κατήγγειλαν αποκλεισμό αγροτών από τις εν λόγω πληρωμές, αρμόδιες πηγές απαντούν ότι δεν έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις πληρωμής γεωργοί/μελισσοκόμοι, οι οποίοι είτε εντοπίζονται να μην έχουν συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των ενωσιακών διατάξεων, είτε βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλες ελεγκτικές αρχές. Αποσαφηνίζεται δε ότι μέχρι τα τέλη του έτους θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή με ανακατανομή πιστώσεων. Στόχος άλλωστε της ενεργοποίησης του Μέτρου 23 είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες παραγωγούς που βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλες απώλειες. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ομαλοποιείται με τη δέσμευση μέσα στον Δεκέμβριο η συνολική στήριξη προς τον πρωτογενή τομέα να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.