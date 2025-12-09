Ο Πανιώνιος, ο οποίος έχει παράπονα από τη διαιτησία, έχασε με 73-68 από την Τσέμνιτζ εκτός έδρας και μετράει πλέον εννιά συνεχόμενες ήττες στο Eurocup.

Οι «κυανέρυθροι» δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι και βρέθηκαν να χάνουν με 7-0 στο ξεκίνημα, στη συνέχεια όμως αντέδρασαν με τούς Γουότσον και Κρούζερ, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 12-11, μένοντας στο -2 (20-18) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο η κατάσταση παρέμενε ισορροπημένη, με τους γηπεδούχους να ξεφεύγουν με 37-31 κάποια στιγμή, αλλά η ελληνική ομάδα έκανε σερί 9-0 και έκλεισε στο +3 (40-37) το πρώτο ημίχρονο.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα στην τρίτη περίοδο, καθώς με τους Λίμον και Κρούζερ να δίνουν λύσεις επιθετικά οι Νεοσμυρνιώτες πήγαν στο +10 (56-46) και στη συνέχεια στο +13 (60-47), για να μπουν τελικά από το +11 (64-53) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, όμως, όλα άλλαξαν… Η Τσέμνιτζ μείωσε σε 65-66 στο 36΄, ισοφάρισε στη συνέχεια σε 68-68 και τελικά πήρε τη νίκη με 73-68, με τον Πανιώνιο να γνωρίζει ακόμη μία ήττα και να έχει παράπονα από τη διαιτησία για κάποιες αποφάσεις στην τέταρτη περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 37-40, 53-64, 73-68