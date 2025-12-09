Ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσά τους και αμερικανικές, πρέπει να εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό και γερμανικό νομικό πλαίσιο, υπογράμμισε σήμερα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, απαντώντας στις αιτιάσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα Χ, το κοινωνικό δίκτυο του Έλον Μασκ.

«Όπως ευρωπαϊκές και γερμανικές εταιρείες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες στην Αμερική, αντιμετωπίζοντας ορισμένες φορές δρακόντειες ποινές, έτσι και οι αμερικανικές εταιρείες οφείλουν να αποδεχθούν τους κανόνες μας εδώ. Εάν δεν το κάνουν, είναι πιθανό να τους επιβληθούν κυρώσεις», ανέφερε ο Μερτς στους εκπροσώπους του Τύπου.

«Υπάρχουν ένδικα μέσα για να τις αμφισβητήσουν (σ.σ. τις κυρώσεις) και είναι διαθέσιμα σε όλες τις εταιρείες, ευρωπαϊκές και αμερικανικές», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «βρομερή» την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα Χ για μη συμμόρφωση με τους κανόνες διαφάνειας.