Τροχαίο δυστύχημα ελαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης, λίγο μετά τις 18:00, στον παράδρομο της Ιονίας Οδού, στο ύψος του 145,6ου χιλιομέτρου κοντά στις Σκαμνιές Γραμμενίτσας Άρτας. Φορτηγό–βυτιοφόρο που μετέφερε λάδι τροφίμων ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα από την Π.Υ. Άρτας ενώ μετέβη και κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανδρών της Π.Υ ο απεγκλωβισμός του οδηγού δεν ήταν εφικτός και έτσι στον τόπο του συμβάντος χρειάστηκε να μεταβεί γερανοφόρο όχημα για να επαναφέρει σε ορθή θέση το βαρύ όχημα για να ακολουθήσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού, σύμφωνα με το τοπικό μέσο epirus-tv-news.gr.

Με χρήση διασωστικής σειράς η 5η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε τον 52χρονο οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Προηγήθηκε η άρση του τράκτορα από δύο γερανούς ιδιωτών από την Άρτα. Ο άτυχος οδηγός που κατευθυνόταν στην Πάτρα τον τόπο καταγωγής του μπήκε στον παράδρομο λόγω των αγροτικών μπλόκων στην Ιόνια Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής στη στροφή που έλαβε χώρα το συμβάν έχουν συμβεί και άλλα ατυχήματα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνά το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.