Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη χθες Τρίτη κατά την προσπάθειά του να προσγειωθεί σε αεροπορική βάση στην ανατολική Σουδάν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλα τα μέλη του πληρώματος, όπως ανέφεραν δύο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στο στρατό. τό.

Καθώς προσπαθούσε να προσεδαφιστεί στον διάδρομο της βάσης Οσμάν Ντίγκνα, στην πόλη Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά θάλασσα, το μεταγωγικό, τύπου Ιλιούσιν Il-76, υπέστη «τεχνική βλάβη», που προκάλεσε την τραγωδία, εξήγησε η μια από τις πηγές, οι οποίες εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

A video circulating online allegedly shows a Sudanese military cargo plane crashing west of Port Sudan due to a technical malfunction — Ajil https://t.co/5JmhkmCEsF pic.twitter.com/RN7utyMlIA — Open News© (@OpenNewNews) December 9, 2025

«Όλα τα μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν στο δυστύχημα», συμπλήρωσε η δεύτερη πηγή.

Ο σουδανικός τακτικός στρατός δεν αποκάλυψε πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος και δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα κανείς απολογισμός. Δεν είναι σαφές τι μετέφερε.

Το τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος σοβιετικού σχεδιασμού, με μήκος σχεδόν 47 μέτρων, άνοιγμα πτερύγων σχεδόν 51 μέτρων και εμβέλεια κάπου 4.400 χλμ., έχει κατά κανόνα πενταμελές πλήρωμα. Δείγματα του τύπου χρησιμοποιούνται για χρόνια από τον στρατό του Σουδάν για τη μεταφορά υλικού και προσωπικού.

Από τον Απρίλιο του 2023 στο Σουδάν μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), στον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν ξεριζωθεί δώδεκα εκατομμύρια κάτοικοι κι έχουν υποστεί πελώρια καταστροφή οι υποδομές της αχανούς χώρας της ανατολικής Αφρικής.

Εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, την ώρα που οι εχθροπραξίες συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα.