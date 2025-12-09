Στην 3η θέση του ομίλου της στο Basketball Champions League, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έχει πλεονέκτημα έδρας στα play in, θα τερματίσει η Καρδίτσα μετά την εντός έδρας με 72-80 από τη Μερσίν.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, βρέθηκε από νωρίς σε δύσκολη θέση, με τη Μερσίν να «τρέχει» ένα εντυπωσιακό 20-0 μέσα στην πρώτη περίοδο. Το 8-6 των πρώτων λεπτών μετατράπηκε σε 8-26 λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου, εξέλιξη που ουσιαστικά διαμόρφωσε την εικόνα του αγώνα.

Παρά την προσπάθεια αντίδρασης στο δεύτερο ημίχρονο, η Καρδίτσα δεν μπόρεσε να μειώσει σε επίπεδα που να απειλήσουν πραγματικά την τουρκική ομάδα· το μικρότερο χάσμα καταγράφηκε στο -9 (46-55) προς το τέλος της τρίτης περιόδου.

Πρωταγωνιστής των νικητών ο Τζακ Ουάιτ με 21 πόντους, ενώ από την Καρδίτσα πάλεψε ο Ντάμιεν Τζέφερσον με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 10-26, 28-46, 46-63, 72-80