Ο Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας της ExxonMobil μιλώντας στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι οι ερευνητικές γεωτρήσεις στο θαλάσσιο Οικόπεδο 2 μπορεί να ξεκινήσουν το 2027.

Ο Δρ. John Ardill, δήλωσε ότι «η ενεργειακή ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως, ενώ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο παραμένουν απαραίτητα για τη στήριξη των σύγχρονων προτύπων διαβίωσης. Το φυσικό αέριο προσφέρει σημαντικές μειώσεις εκπομπών σε σύγκριση με τον άνθρακα, παρέχοντας παράλληλα αξιόπιστη βασική ισχύ που συμπληρώνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» τόνισε.

Έπειτα, ανέφερε πως «η Ανατολική Μεσόγειος ξεχωρίζει ως μια αποδεδειγμένα πλούσια σε φυσικό αέριο περιοχή και αναδεικνύεται σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, χάρη στην εγγύτητά της στις ευρωπαϊκές αγορές και στο ανεκμετάλλευτο ερευνητικό της δυναμικό».

«Μετά την επιτυχία των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων στην Κύπρο το 2019 και το 2025, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που εισήλθαμε στο θαλάσσιο Οικόπεδο 2 της Ελλάδας. Ανυπομονούμε να προχωρήσουμε στην αξιολόγησή μας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανές ερευνητικές γεωτρήσεις το 2027» σημείωσε μεταξύ άλλων.