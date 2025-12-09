Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας άλλος νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, μετά από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Πολιτείας Κεντάκι (KSU), όπως δήλωσαν οι αρχές.

Ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση μετά το περιστατικό στο Φρανκφορτ, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της πόλης.

Το KSU τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού το απόγευμα της Τρίτης, καθώς οι αρχές ανταποκρίνονταν σε «ενεργό δράστη» στο campus.

One victim DEAD after Kentucky State University shooting



Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσερ, δήλωσε νωρίτερα ότι υπήρξαν «κάποιοι τραυματισμοί», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το αστυνομικό τμήμα του Φρανκφορτ, η πανεπιστημιακή αστυνομία του KSU και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Φράνκλιν ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό.

Σε ανάρτηση στο Facebook, οι αρχές δήλωσαν ότι «έθεσαν το campus σε ασφάλεια και έχουν έναν ύποπτο υπό κράτηση».

Το πανεπιστήμιο καλύπτει περίπου 1.000 στρέμματα και φιλοξενεί περισσότερους από 2.200 φοιτητές και 450 μέλη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Ένας εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι συνεχίζουν να προσπαθούν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τους πυροβολισμούς.