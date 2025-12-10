Η πρόεδρος της Ονδούρας, Σιομάρα Κάστρο, καταγγέλλει χθες Τρίτη ότι τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 30ής Νοεμβρίου έχουν «νοθευτεί» και κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για «ανάμιξη», καθώς στήριξε τον δεξιό υποψήφιο Νάσρι Ασφούρα, ο οποίος διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα περίπου 40.000 ψήφων έναντι του αντιπάλου του Σαλβαδόρ Νασράλα.

Start-Stop

Σταματημένη για μέρες, η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων, που βρισκόταν στο 88,6% το Σάββατο, ξανάρχισε τη Δευτέρα και όδευε να ολοκληρωθεί χθες.

Με το 99,40% των εκλογικών τμημάτων ενσωματωμένο, ο κ. Ασφούρα, επιχειρηματίας του τομέα των κατασκευών, 67 ετών, πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας, εξασφάλιζε το 40,52% και ο κ. Νασράλα, τηλεοπτικός παρουσιαστής, 72 ετών, το 39,20%. Η υποψήφια της παράταξης της απερχόμενης κυβέρνησης, η δικηγόρος και πρώην υπουργός Ρίξι Μονκάδα, του κόμματος LIBRE, ακολουθούσε σε μεγάλη απόσταση στην τρίτη θέση, με το 19,29%.

Ο κ. Νασράλα, υποψήφιος του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL), κατήγγειλε προχθές Δευτέρα «κλοπή», καταγγέλλοντας τις επανειλημμένες καθυστερήσεις στην καταμέτρηση, αποδοθείσες σε προβλήματα στα συστήματα πληροφορικής. Διαβεβαίωσε πως η παράταξή του είχε προβάδισμα 20% όταν διακόπηκε η καταμέτρηση τη Δευτέρα.

Ο κ. Ασφούρα, υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος (PN), βρισκόταν μπροστά όταν ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα, κατόπιν πέρασε στη δεύτερη θέση, έπειτα ξανάγινε επικρατέστερος, έπειτα από τις επανειλημμένες διακοπές της διαδικασίας, για τις οποίες επικρίνεται το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE, η εφορευτική επιτροπή).

Περί το 14,5% των πρακτικών της καταμέτρησης –αριθμητικά 2.749– παρουσιάζουν ασυνέπειες και θα εξεταστούν σε ειδική επανακαταμέτρηση που θα αρχίσει τις επόμενες ώρες, με αντιπροσώπους των κομμάτων, στελέχη της εφορευτικής επιτροπής και ξένους παρατηρητές παρόντες.

Τα αποτελέσματα θα παραμείνουν προκαταρκτικά ώσπου ολοκληρωθεί η επανεξέταση των ψηφοδελτίων αυτών, που προφανώς αρκούν για να αλλάξει το αποτέλεσμα και παρατείνουν την αβεβαιότητα.

Το CNE έχει, δυνάμει της νομοθεσίας στην Ονδούρα, προθεσμία ως την 30ή Δεκεμβρίου για να ανακηρύξει τον νικητή των εκλογών. Ο νικητής θα αναλάβει την εξουσία τον Ιανουάριο και η θητεία του θα διαρκέσει από το 2026 ως το 2030.

«Ο λαός πήγε στις κάλπες και συμμετείχε με θάρρος και αποφασιστικότητα, όμως ζήσαμε μια διαδικασία που σημαδεύτηκε από απειλές, πιέσεις, χειραγώγηση του TREP (σ.σ. το σύστημα μετάδοσης των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων) και της νόθευσης της λαϊκής βούλησης», τόνισε χθες η πρόεδρος Κάστρο, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στον δήμο Ολάντσο (κεντρικά).

Κατά την άποψη της κ. Κάστρο το αποτέλεσμα των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών είναι πρακτικά «άκυρο», καθώς αποκαλύφθηκαν ηχητικές καταγραφές στις οποίες μια αντιπρόσωπος στο CNE, του PN του κ. Ασφούρα, έκανε λόγο για χειραγώγηση της διαδικασίας. Έχει υποβληθεί μήνυση.

Η απερχόμενη αρχηγός του κράτους κατήγγειλε «απάτη» και την «ανάμιξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», που όπως το βλέπει «απείλησε» πως θα υπάρξουν «συνέπειες» αν οι πολίτες ανεδείκνυαν πρόεδρο τη Ρίξι Μονκάδα.

«Αυτό είναι κλοπή», υποστήριξε από την πλευρά του προχθές ο κ. Νασράλα μέσω X, κάνοντας επίσης λόγο για χειραγώγηση των συστημάτων πληροφορικής στη διαδικασία καταμέτρησης.

Η πρόεδρος του CNE Άνα Πάολα Χολ ανακοίνωσε μέσω X «την ολοκλήρωση τεχνικών εργασιών (συνοδευόμενων από εξωτερικό έλεγχο)»,προσθέτοντας πως «τα δεδομένα πλέον ενημερώνονται» κανονικά.

Από την πλευρά του ο κ. Νασράλα απαίτησε επανακαταμέτρηση, «ψηφοδέλτιο προς ψηφοδέλτιο» των αποτελεσμάτων κάνοντας λόγο για «απάτη», καθώς «δεν χρησιμοποιήθηκε η βιομετρική αναγνώριση» και «πρακτικά τροποποιήθηκαν αυθαίρετα».

Ακύρωση;

Μια εβδομάδα και πλέον μετά τις εκλογές, το κόμμα LIBRE της προέδρου Κάστρο έκρινε την Κυριακή πως πρέπει να υπάρξει «πλήρης ακύρωση» των εκλογών, εν μέρει εξαιτίας της «ανάμιξης» της Ουάσιγκτον, καλώντας σε κινητοποιήσεις και απεργίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ διαβεβαίωσε από την πλευρά της τη Δευτέρα πως δεν υπάρχει «καμιά αξιόπιστη απόδειξη» που θα δικαιολογούσε την ακύρωση της διαδικασίας.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας εξέφρασε μερικές ημέρες πριν από την ψηφοφορία τη σθεναρή υποστήριξή του στον κ. Ασφούρα, κατ’ αυτόν τον μοναδικό υποψήφιο που είναι «αληθινός φίλος της ελευθερίας».

Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη και οι αμερικανικές αρχές αποφυλάκισαν τη Δευτέρα τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας, ηγετική μορφή του PN και μέντορα του κ. Ασφούρα, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), που εξέτιε από πέρυσι ποινή 45 χρόνων κάθειρξης για συνέργεια στη διακίνηση ναρκωτικών. Τη Δευτέρα, η γενική εισαγγελία στην Τεγκουσιγκάλπα ανακοίνωσε πως ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Interpol τη σύλληψη του κ. Ερνάντες.

Το CNE απέδωσε τις καθυστερήσεις στη διαδικασία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων σε σειρά τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισε η κολομβιανή εταιρεία που είχε αναλάβει την καταμέτρηση.

Ο Μάρλον Οτσόα, αντιπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στο CNE, έκρινε πως λόγω των προβλημάτων οι εκλογές αυτές είναι «οι πιο χειραγωγημένες και οι λιγότερο αξιόπιστες» στη δημοκρατική ιστορία της Ονδούρας.

Το Σάββατο, οι εκλογικοί παρατηρητές της αποστολής του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) κάλεσαν να «επιταχυνθεί η διαδικασία της καταμέτρησης», με ανακοίνωσή τους.

Μέχρι χθες, η κατάσταση στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα και σε άλλες πόλεις παρέμενε ήρεμη. Ωστόσο είναι ακόμη νωπές οι αναμνήσεις των εκλογών του 2017, όταν ξέσπασαν εκτεταμένα επεισόδια με τουλάχιστον 30 νεκρούς μετά την επανεκλογή του Χουάν Ορλάντο Ερνάντες έπειτα από ψηφοφορία στην οποία είχε επίσης καταγγελθεί εκτενής νοθεία.

Πηγή: ΑΠΕ