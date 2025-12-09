Ο Αθανάσιος Παπαθεοδώρου είναι κουνιάδος του αείμνηστου Σήφη Βαλυράκη, του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, και μίλησε για τα νέα στοιχεία που φέρνει στο φως η κατάθεση του βασικού αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του πρώην υπουργού.

«Μετά από πέντε χρόνια, επιτέλους έφτασε ο αυτόπτης μάρτυρας να μπορεί να καταθέσει ζωντανός. Γιατί όλο αυτό το διάστημα έχει απειληθεί και δεχθεί επιθέσεις», σημείωσε ο κ. Παπαθεοδώρου. Θυμίζουμε πως ο συγκεκριμένος αυτόπτης μάρτυρας στην κατάθεσή του μίλησε για καθαρή δολοφονία. Ο κουνιάδος του δολοφονηθέντος Σήφη Βαλυράκη αναφέρθηκε αρχικά στην πολύ σοβαρή εξέλιξη που αφορά την παραπομπή των λιμενικών που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Δυσλειτουργίες και παρατράγουδα κατήγγειλε στη συνέχεια ο κ. Παπαθεοδώρου, λέγοντας για παράδειγμα ότι ο νυν αρχηγός του λιμενικού κ. Κοντιζάς, που ήταν τότε γενικός διευθυντής ασφαλείας του υπουργείου Ναυτιλίας, έστελνε λανθασμένα αιτήματα προς την Google για τις άρσεις, κερδίζοντας χρόνο. Έπειτα ο κουνιάδος του Σήφη Βαλυράκη μίλησε για το σύστημα I2 (Intelligence 2) και είπε πως αρχικά «δεν είχαν δεχτεί να τεθούν τα ανάλογα ερωτήματα ώστε να μπορεί να αναδειχθεί από το σύστημα αυτό ο πιθανός δολοφόνος του πρώην υπουργού».

Ο κύριος Παπαθεοδώρου έκλεισε την τοποθέτησή του στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα του Star, κάνοντας ένα αίτημα προς το προεδρείο της δίκης, με το οποίο του ζητά «να είναι πιο σκληρό στις ερωτήσεις του, να μπαίνει πιο βαθιά στην ιστορία, γιατί από πίσω υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο παρασκήνιο». Και συνέχισε λέγοντας «αυτό που θα ευχόμουν είναι να υπήρχε ένας εισαγγελέας, αυτεπάγγελτα, να μπει στην ιστορία για τον ηθικό αυτουργό αυτής της υπόθεσης, γιατί οι δύο φτωχοί ψαράδες δεν είναι αυτοί που έστησαν τη δολοφονία. Αυτοί σκότωσαν, αλλά ο “εγκέφαλος” ήταν άλλος».