Νέα διάσταση στην υπόθεση του θανάτου του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, δίνει η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των Λιμεναρχών Χαλκίδας και Ερέτριας, που είχαν λάβει μέρος στις έρευνες όταν εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, τον Ιανουάριο του 2021. Ο νομικός παραστάτης της οικογένειας Βαλυράκη, Νίκος Κωνσταντόπουλος, κατά τη διάρκεια της δίκης για τον θάνατο του πρώην υπουργού, έκανε λόγο για «συγκλονιστική» εξέλιξη, ενώ παράλληλα κατήγγειλε «παρακρατικές και παραθεσμικές μεθοδεύσεις».

Οι δικηγόροι της οικογένειας κατέθεσαν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου έγγραφη δήλωση σύμφωνα με την οποία, με διάταξη (35/2025) της Εισαγγελίας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (σ.σ. δευτεροβάθμιο στρατιωτικό δικαστήριο – ναυτοδικείο), γίνονται εν μέρει δεκτές οι προσφυγές που είχαν καταθέσει και παραγγέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του λιμενάρχη Χαλκίδας και του λιμενάρχη Ερέτριας για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος, απευθυνόμενος στο δικαστήριο, εκτίμησε πως η άσκηση ποινικής δίωξης «αποκαλύπτει ότι στελέχη του λιμεναρχείου επιχείρησαν με μεθοδικό τρόπο να αμφισβητήσουν τη μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα».

«Η δίωξη που ασκείται αφορά το γεγονός ότι τα δύο στελέχη του Λιμενικού χάλκευσαν ψεύτικη δήλωση και πίεσαν να ανακαλέσει και να δηλώσει αναληθώς ότι δεν ήταν αυτόπτης. Τεκμηριώνει τη βασιμότητα των καταγγελιών Βαλυράκη και αναδεικνύει τις ευθύνες του τότε εισαγγελέα Χαλκίδας», ανέφερε χαρακτηριστικά και μίλησε για «σκοπιμότητες», με στόχο να μπει η δικογραφία στο αρχείο.

«Γιατί οι επίορκοι λιμενικοί ήθελαν να φτάσει η υπόθεση στο αρχείο; Για να προκριθεί η εκδοχή του ατυχήματος και να μην ερευνηθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η συνήγορος των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία ζήτησε να εξεταστεί ο συγκεκριμένος μάρτυρας ώστε να ελεγχθεί η αξιοπιστία του. «Να αποδειχτεί η αλήθεια, να εξεταστεί ενδελεχώς η υπόθεση», τόνισε η συνήγορος και συμπλήρωσε πως πρέπει «οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο των κατηγορουμένων να γίνεται με προσοχή για να μην υπάρξει συκοφαντική δυσφήμηση».