Τις δραματικές στιγμές που έζησαν στο άκουσμα του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη μεταφέρουν στο δικαστήριο τα μέλη της οικογένειάς του με τις καταθέσεις τους. Ο μικρότερος γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, τον Ιανουάριο του 2021, ανακάλεσε στη μνήμη του την ώρα που είδε τον πατέρα του νεκρό.

«Μου έκανε τεράστια εντύπωση γιατί είχε πολύ κόσμο. Είδα τον πατέρα μου καλυμμένο και τον αδελφό μου πεσμένο στο έδαφος. Η αντίδρασή μου εκείνη τη στιγμή ήταν να προστατεύσω τον πατέρα μου. Είδα τον πατέρα μου μετά στο νοσοκομείο», κατέθεσε και συμπλήρωσε πως δεν άφησε τον αδελφό του να κάνει την αναγνώριση.

«Πήγα εγώ πρώτος. Είδα τον πατέρα μου και η εικόνα ήταν πολύ δύσκολη. Εγώ είδα έναν άνθρωπο με αμυντικά τραύματα στα χέρια. Ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και στο πρόσωπό του. Είχε μελανιές στο κεφάλι του, αμυντικά τραύματα και ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο, ήταν σοκαριστικό», ανέφερε σημειώνοντας πως είχε στενή σχέση με τον πατέρα του.

«Είχε τύχει να συζητήσουμε για την καταναγκαστική εργασία στις φυλακές της Αλβανίας που είχε βρεθεί. Τότε μου είχε πει πως όταν σε χτυπούν πρέπει να καλύπτεις το κεφάλι σου. Το μυαλό μου πήγε εκεί. Ότι δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να προστατευτεί για να σωθεί», είπε και τόνισε πως δεν γνώριζε ότι υπήρχαν προστριβές στη θαλάσσια περιοχή.

«Μετά έμαθα ότι οι επαγγελματίες ψαράδες αν δεν τους άρεσαν κάποια πράγματα έκαναν ακόμη και εμβολισμούς. Άκουσα πράγματα ανατριχιαστικά…», κατέθεσε, ενώ σκιαγραφώντας το προφίλ του πατέρα του ανέφερε πως ήταν ένας άνθρωπος «ήσυχος, έντιμος και απλός». «Δεν μάλωνε με κανέναν. Εγώ δεν τον είχα ακούσει ποτέ να βρίζει…», είπε και σημείωσε πως δεν σκέφτηκε πως τα τραύματα του πατέρα του ήταν από προπέλα. «Η στολή του ήταν άθικτη», περιέγραψε και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην έγιναν σωστά οι έρευνες.

«Συναντήθηκα με τον κ. Τσιάρα και μου είπε “μη το ψάχνεις δεν θα βρεις άκρη στη Χαλκίδα πήγαινε στις εσωτερικές υποθέσεις στην Αθήνα”», είπε, μεταξύ άλλων, ο μάρτυρας.