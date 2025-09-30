Άνοιξε η αυλαία της δίκης για τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο του 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Οι δυο κατηγορούμενοι ψαράδες, οι οποίοι κάθονται στο εδώλιο, από την πρώτη στιγμή αρνήθηκαν ότι εμπλέκονται στον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Η σύζυγος του, ωστόσο, η οποία ήταν η πρώτη που ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα, εμφανίστηκε πεπεισμένη για την εμπλοκή τους και έκανε λόγο για δολοφονία. Η Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη φανερά φορτισμένη συστήθηκε στο δικαστήριο ως «η σύζυγος του δολοφονηθέντος» και μίλησε για «στυγερό έγκλημα». «Δεν έχουμε να κάνουμε με ατύχημα, αλλά με φόνο. Ένας Σήφης Βαλυράκης, που απέδρασε δύο φορές από τις φυλακές της Αλκατράζ και υπηρέτησε τη χώρα, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έπεσε από τη βάρκα και τον χτύπησε προπέλα», ανέφερε συγκινημένη απαντώντας στους ισχυρισμούς της υπεράσπισης των κατηγορουμένων. «Τον έσφαξαν…», είπε ενώ αναφερόμενη στους κατηγορούμενους υποστήριξε ότι είναι «βίαιοι, χρυσαυγίτες, εριστικοί» και ότι είχαν χτυπήσει και άλλους στο παρελθόν. «Δεν ήθελαν κανέναν μπροστά τους. Ο Σήφης ήταν δημοκράτης και αυτό τους ενοχλούσε», τόνισε η μάρτυρας η οποία στη συνέχεια εμφανώς φορτισμένη χαρακτήρισε την απώλεια του συζύγου της εθνική και όχι μόνο οικογενειακή. «Η χώρα έχασε έναν ήρωα της Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Βαλυράκη ανακάλεσε στη μνήμη της τη μοιραία ημέρα λέγοντας πως ο σύζυγός της πήγε να αγοράσει εφημερίδες και επέστρεψε στο σπίτι, όπου συζήτησε τηλεφωνικά με τον φίλο του, Αντώνη Σαμαρά, για άρθρο σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Όπως περιέγραψε η μάρτυρας, το μεσημέρι ο σύζυγος της ακολουθώντας τη συνηθισμένη του ρουτίνα ετοιμάστηκε για να πάει στη θάλασσα, η οποία «ήταν λάδι… στη γαλήνη ακούγονται τα πάντα».

Η μάρτυρας κατέθεσε πως ο Σήφης Βαλυράκης συνήθιζε να πηγαίνει με τη βάρκα του στα νησάκια Κολοκύθι, Ασπρονήσι και Αγία Τριάδα, αλλά εκείνο το μεσημέρι δεν επέστεψε τη συνηθισμένη ώρα.

«Ανησύχησα, ανέβηκα στην ταράτσα με τα κιάλια να τον ψάξω. Όταν δεν τον είδα, απευθύνθηκα στο Λιμενικό, αλλά μου είπαν ότι δεν είχαν βάρκα και να απευθυνθούμε σε ψαρά», είπε και συμπλήρωσε πως λίγο αργότερα, ιδιώτης ψαράς τούς ενημέρωσε ότι βρήκε τη βάρκα του συζύγου της προσαραγμένη στα βράχια της Αγίας Τριάδας με όλα τα προσωπικά αντικείμενα μέσα.

«Από τις 6 το απόγευμα άρχισε το μαρτύριο. Τα ελικόπτερα έψαχναν στο ημίφως, σε λάθος κατευθύνσεις, λες και υπήρχε εντολή να κοιτούν αλλού. Ο αδελφός μου τους είχε εξηγήσει ότι έπρεπε να ερευνήσουν προς το νησί των Ονείρων, λόγω των ρευμάτων», κατέθεσε σημειώνοντας πως τελικά η σορός εντοπίστηκε στο νησί των Ονείρων. «Του έβγαλαν την κουκούλα και έτρεχαν αίματα παντού… τον έσφαξαν! Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα που είχαν μένος», είπε φορτισμένη και πρόσθεσε: «Πέντε χρόνια τώρα ζω παγωμένη στο 2021, χωρίς καμία στήριξη από την πολιτεία. Έχω γίνει ντετέκτιβ μόνη μου, μια ζωγράφος-ντετέκτιβ».

«Ήμασταν δύο φιλήσυχοι άνθρωποι. Αυτό το μένος που έδειξαν πάνω στον Σήφη… δεν έχασα μόνο εγώ τον άντρα μου, έχασε η Ελλάδα έναν ήρωα», είπε συγκινημένη υπογραμμίζοντας πως δεν γνώριζαν τους κατηγορούμενους. Απαντώντας δε σε σχετικές ερωτήσεις, η κ. Βαλυράκη ανέφερε πως η βάρκα του συζύγου της ήταν συντηρημένη και εκείνος σε άψογη φυσική κατάσταση. «Αν και 77 ετών, ήταν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, σαν 50άρης, γυμνασμένος, υγιέστατος», είπε χαρακτηριστικά.

Η μάρτυρας εξέφρασε τη θέση πως οι κατηγορούμενοι προκάλεσαν τον θάνατο του συζύγου της εκτιμώντας πως «τον περικύκλωσαν με μεγάλη ταχύτητα». «Δεν περίμενε ότι θα τον σκοτώσουν… Από τις περιγραφές και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για σφαγιασμό, με χρήση γάντζου, μαχαιριού και υδροπτερυγίων», τόνισε και κατήγγειλε ότι επιχειρήθηκε να μπλοκάρουν οι έρευνες.

«Αυτόπτης μάρτυρας προσπάθησε να ενημερώσει τον τότε δικηγόρο μου για όσα είχε δει, αλλά εκείνος δεν μου είπε τίποτα. Είχε σχέσεις με το Λιμενικό και προσπαθούσε να πάει μαλακά το έγκλημα. Γι’ αυτό και τον απομάκρυνα», κατέθεσε η κ. Βαλυράκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλευρό της οικογένειας Βαλυράκη βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, μεταξύ των οποίων η Γεωργία Κρητικού-Σαμάρα, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι μάρτυρας στη δίκη, ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, ο Νίκος Σηφουνάκης και η Φωτεινή Τσαλίκογλου.

Η δίκη αναμένεται πολυήμερη, καθώς θα καταθέσουν συνολικά 63 μάρτυρες.