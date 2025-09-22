Για τις 30 Σεπτεμβρίου διακόπηκε η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο του 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. «Ζητούμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και πιστεύουμε ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη δικαστική διαδικασία», ανέφερε απευθυνόμενη στους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας η δικηγόρος της οικογένειας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες, από την πλευρά τους, αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται. «Είμαι ψαράς από παιδί, από τα οκτώ μου χρόνια βρίσκομαι στη θάλασσα. Αυτή είναι η δουλειά μου, δεν έχω πειράξει ποτέ κανέναν», ανέφερε ο πρώτος κατηγορούμενος ενώ και ο αδελφός του επανέλαβε πως από μικρό παιδί ασχολείται αποκλειστικά με την αλιεία. «Είμαστε αθώοι, βρισκόμασταν σπίτι μας για φαγητό», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η δίκη είχε αναβληθεί τρεις φορές, ενώ η διαδικασία αναμένεται πολύμηνη καθώς οι μάρτυρες είναι περισσότεροι από 50, μεταξύ αυτών και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Η δίκη των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία, διεξάγεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, καθώς με απόφαση του Αρείου Πάγου ο τόπος διεξαγωγής της άλλαξε.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι δύο κατηγορούμενοι επέβαιναν σε αλιευτικό στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας και παρεμπόδισαν την πορεία του φουσκωτού του πρώην υπουργού ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Οι δύο ψαράδες, αμέσως μετά, φέρονται να χτύπησαν τον Σήφη Βαλυράκη με ένα ξύλινο κοντάρι, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στη θάλασσα και να βρει τραγικό θάνατο.