Ένα σουρεαλιστικό περιστατικό είναι σε εξέλιξη στη Βρετανία, καθώς σήμανε συναγερμός στη Βρετανία για μπανάνες που ξεβράζονται στις ακτές. Μάλιστα, σε περίπτωση που κάποιος πάρει ένα από τα φρούτα -ακόμη κι αν δεν το φάει- θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νόμο.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο έπεσαν στη θάλασσα 16 εμπορευματοκιβώτια, εκ των οποίων οκτώ που μετέφεραν μπανάνες, από το φορτηγό πλοίο Baltic Kipper. Από εκείνη τη μέρα μέχρι και σήμερα τα κύματα ξεβράζουν τις μπανάνες στις ακτές, καθώς τα κοντέινερ άνοιξαν.

Οι τοπικές αρχές μαζί με εθελοντές πραγματοποιούν την επιχείρηση καθαρισμού με τη βοήθεια μιας εταιρείας που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εκτάκτων αναγκών, έγινε σήμερα γνωστό από το συμβούλιο του Δυτικού Σάσεξ, σε ένα δελτίο Τύπου.

FORBIDDEN FRUIT: Bananas are washing ashore England’s south coast after dozens of shipping containers fell off a cargo ship. pic.twitter.com/uuwsEky4RG — Fox News (@FoxNews) December 8, 2025

Σύμφωνα με τον Guardian, η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση προς τους πολίτες, προειδοποιώντας να μην αγγίξουν τα φρούτα, αλλά και ούτε να τα καταναλώσουν.

«Όσοι πάρουν μια μπανάνα και δεν δηλώσουν το αντικείμενο εντός 28 ημερών, παραβιάζουν τον νόμο και μπορεί να τιμωρηθούν με πρόστιμο 2.500 λιρών», ανέφερε σχετική ανακοίνωση.

Οι εργασίες καθαρισμού είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσουν μέρες, ενώ τα βρετανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πάρει «φωτιά», μετά την προειδοποίηση για πρόστιμο σε όποιον πάρει μπανάνα που βρει στην ακτή.