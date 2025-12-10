Η 6η αγωνιστική της League Phase ολοκληρώνεται σήμερα και ήδη δυο ομάδες, Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου εξασφάλισαν εισιτήριο για τα νοκ-άουτ του Champions League. Το βλέμμα είναι στραμμένο στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι, αφού σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Τσάμπι Αλόνσο έχει λάβει τελεσίγραφο «Οταν είσαι στον πάγκο μιας τόσο μεγάλης ομάδας όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, είσαι προετοιμασμένος για κάθε είδους καταστάσεις. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο γήπεδο, αυτό μπορώ να ελέγξω μόνο» τονίζει ο ίδιος. Η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενείται από την Αθλέτικ και με νίκη εξασφαλίζει κι αυτή εισιτήριο για την επόμενη φάση. Στη Γερμανία η Λεβερκούζεν φιλοξενείτ η Νιουκάστλ, ενώ η Νάπολι δοκιμάζεται στην Πορτογαλία από την Μπενφίκα. Η πρωτοπόρος Άρσεναλ θέλει να διατηρήσει το απόλυτο νικών, όμως η Μπριζ του Τζόλη ξέρει να βάζει δύσκολα. Η Γιουβέντους δεν έχει περιθώρια για απώλειες και κόντρα στην Πάφο με την οποία ισοβαθμεί η νίκη είναι μονόδρομος
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Καραμπάγκ – Άγιαξ (19.45)
Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (19.45)
Αθλέτικ – Παρί Σεν Ζερμέν (22.00)
Λεβερκούζεν – Νιουκάστλ (22.00)
Μπενφίκα – Νάπολι (22.00)
Μπριζ – Άρσεναλ (22.00)
Ντόρτμουντ – Μπόντο (22.00)
Γιουβέντους – Πάφος (22.00)
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (22.00)
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
20/01 17:30 Καϊράτ – Μπριζ
20/01 19:45 Μπόντο Γκλιμτ – Σίτι
20/01 22:00 Κοπεγχάγη – Νάπολι
20/01 22:00 Ίντερ – Άρσεναλ
20/01 22:00 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
20/01 22:00 Ρεάλ – Μονακό
20/01 22:00 Σπόρτινγκ – Παρί
20/01 22:00 Τότεναμ – Ντόρτμουντ
20/01 22:00 Βιγιαρεάλ – Άγιαξ
21/01 19:45 Γαλατασαράι – Ατλέτικο
21/01 19:45 Καραμπάγκ – Άιντραχτ
21/01 22:00 Αταλάντα – Αθλέτικ
21/01 22:00 Τσέλσι – Πάφος
21/01 22:00 Μπάγερν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
21/01 22:00 Γιουβέντους – Μπενφίκα
21/01 22:00 Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν
21/01 22:00 Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
21/01 22:00 Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Η βαθμολογία του Champions League
- Άρσεναλ 5 (14-1) 15
- Μπάγερν Μονάχου 6 (18-7) 15
- Αταλάντα 6 (8-6) 13
- Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12
- Ίντερ 6 (12-4) 12
- Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12
- Ατλέτικο Μαδρίτης 6 (15-12) 12
- Λίβερπουλ 6 (11-8) 12
- Τότεναμ 6 (13-7) 11
- Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10
- Τσέλσι 6 (13-8) 10
- Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10
- Σπόρτινγκ 6 (12-8) 10
- Μπαρτσελόνα 6 (14-11) 10
- Νιούκαστλ 5 (11-4) 9
- Μαρσέιγ 6 (11-8) 9
- Γαλατάσαραϊ 6 (8-8) 9
- Μονακό 6 (7-8) 9
- Αϊντχόφεν 6 (15-11) 8
- Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8
- Καραμπάγκ 5 (8-9) 7
- Νάπολι 5 (6-9) 7
- Γιουβέντους 5 (10-10) 6
- Πάφος 5 (4-7) 6
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (7-15) 6
- Ολυμπιακός 6 (5-13) 5
- Μπριζ 5 (8-13) 4
- Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4
- Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4
- Άιντραχτ 6 (8-16) 4
- Μπενφίκα 5 (4-8) 3
- Σλάβια Πράγας 6 (2-11) 3
- Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2
- Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1
- Καϊράτ Αλμάτι 6 (4-15) 1
- Άγιαξ 5 (1-16)