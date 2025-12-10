Η 6η αγωνιστική της League Phase ολοκληρώνεται σήμερα και ήδη δυο ομάδες, Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου εξασφάλισαν εισιτήριο για τα νοκ-άουτ του Champions League. Το βλέμμα είναι στραμμένο στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι, αφού σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Τσάμπι Αλόνσο έχει λάβει τελεσίγραφο «Οταν είσαι στον πάγκο μιας τόσο μεγάλης ομάδας όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, είσαι προετοιμασμένος για κάθε είδους καταστάσεις. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο γήπεδο, αυτό μπορώ να ελέγξω μόνο» τονίζει ο ίδιος. Η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενείται από την Αθλέτικ και με νίκη εξασφαλίζει κι αυτή εισιτήριο για την επόμενη φάση. Στη Γερμανία η Λεβερκούζεν φιλοξενείτ η Νιουκάστλ, ενώ η Νάπολι δοκιμάζεται στην Πορτογαλία από την Μπενφίκα. Η πρωτοπόρος Άρσεναλ θέλει να διατηρήσει το απόλυτο νικών, όμως η Μπριζ του Τζόλη ξέρει να βάζει δύσκολα. Η Γιουβέντους δεν έχει περιθώρια για απώλειες και κόντρα στην Πάφο με την οποία ισοβαθμεί η νίκη είναι μονόδρομος

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Καραμπάγκ – Άγιαξ (19.45)

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (19.45)

Αθλέτικ – Παρί Σεν Ζερμέν (22.00)

Λεβερκούζεν – Νιουκάστλ (22.00)

Μπενφίκα – Νάπολι (22.00)

Μπριζ – Άρσεναλ (22.00)

Ντόρτμουντ – Μπόντο (22.00)

Γιουβέντους – Πάφος (22.00)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (22.00)

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

20/01 17:30 Καϊράτ – Μπριζ

20/01 19:45 Μπόντο Γκλιμτ – Σίτι

20/01 22:00 Κοπεγχάγη – Νάπολι

20/01 22:00 Ίντερ – Άρσεναλ

20/01 22:00 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

20/01 22:00 Ρεάλ – Μονακό

20/01 22:00 Σπόρτινγκ – Παρί

20/01 22:00 Τότεναμ – Ντόρτμουντ

20/01 22:00 Βιγιαρεάλ – Άγιαξ

21/01 19:45 Γαλατασαράι – Ατλέτικο

21/01 19:45 Καραμπάγκ – Άιντραχτ

21/01 22:00 Αταλάντα – Αθλέτικ

21/01 22:00 Τσέλσι – Πάφος

21/01 22:00 Μπάγερν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

21/01 22:00 Γιουβέντους – Μπενφίκα

21/01 22:00 Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν

21/01 22:00 Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

21/01 22:00 Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

Η βαθμολογία του Champions League