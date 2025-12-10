Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στο να ολοκληρώσει την απόκτηση του Μόντε Μόρις, ενός 30χρονου πόιντ γκαρντ με σημαντική εμπειρία στο ΝΒΑ. Οι «Ερυθρόλευκοι» αναζητούσαν τον παίκτη που θα συμπληρώσει την τριάδα των οργανωτών στο ροτέισον, και ο Αμερικανός φαίνεται πως αποτελεί την τελική επιλογή τους, μετά από προχωρημένες διαπραγματεύσεις.

Ο Μόρις προέρχεται από ένα σύντομο πέρασμα στους Ιντιάνα Πέισερς, όπου αγωνίστηκε μόλις σε έξι αγώνες τον Νοέμβριο, με μέσο όρο 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 10.8 λεπτά συμμετοχής. Παρά την περιορισμένη του χρήση φέτος, το βιογραφικό του στο ΝΒΑ είναι ιδιαίτερα αξιόλογο: από το 2018 έως το 2023 είχε πέντε πολύ καλές σεζόν με Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς και Σανς, καταγράφοντας 10.5 πόντους με 39% στο τρίποντο, 4 ασίστ, 2.5 ριμπάουντ και μόλις 0.8 λάθη ανά 25.8 λεπτά σε 339 παιχνίδια. Ξεχώριζε για τη σταθερή του περιφερειακή απειλή και την εξαιρετική αναλογία ασίστ-λαθών.

Ο Μόρις δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα σημεία στο σουτ, μπορεί να εκτελέσει από όλο το παρκέ, ενώ διαθέτει και διείσδυση. Ωστόσο, πλησιάζει τα 31 και στις δύο τελευταίες του σεζόν πριν τη φετινή δεν είχε ουσιαστικό ρόλο σε Ντιτρόιτ, Μινεσότα και Φοίνιξ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός είχε εξετάσει την περίπτωσή του και πριν μερικούς μήνες.

Παράλληλα, η ομάδα συνεχίζει να αναζητά έναν ψηλό παίκτη για να ενισχύσει τη frontline, συμπληρώνοντας τους Πίτερς – Βεζένκοφ στο «4» και τους Μιλουτίνοβ, Χολ και Αντετοκούνμπο στο «5». Οι Πειραιώτες κινούνται δυναμικά στην αγορά με στόχο ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση, λίγο πριν από το πέρασμα στο 2026.