Για την ανάγκη διαλόγου μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ενώ αναφέρθηκε και στην αντιπαράθεση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Μιλώντας στο OPEN, ο Χάρης Δούκας είπε πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει ξεκάθαρα μηνύματα και θέσεις και πως πρέπει να είναι εντελώς σαφές πως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, υπάρχουν στελέχη που «σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης», αλλά το κόμμα πρέπει να αποφασίσει συνολικά πως δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πραγματικότητα αυτό το σενάριο. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να στείλει «καθαρά» μηνύματα προς την κοινωνία, ώστε να αρθεί η στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις.

Δούκας: «Δεν ροκανίζω τη θέση του Ανδρουλάκη»

Πάντως, ο κ. Δούκας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αν «ροκανίζει» τη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, είπε πως δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση και πως έχει ευθύνη να λέει τις απόψεις του.

«Είμαι χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, κατέβηκα σε μια εκλογική διαδικασία και με ψήφισαν χιλιάδες άνθρωποι. Ούτε μπαϊράκι σηκώνω, ούτε ροκανίζω την καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη. Λέω τις απόψεις μου, τις λέω πολλά χρόνια. Λέω τα ίδια πράγματα, ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ενώσει δυνάμεις στην κοινωνία, να ακούσει τους πολίτες, να συζητάει. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από τον διάλογο, πρέπει να μιλήσουμε με όσους θέλουν να μιλήσουν μαζί μας».

«Ναι» σε διάλογο με τον Τσίπρα, αν κάνει κόμμα

«Αν ο κ. Τσίπρας κάνει κόμμα, βεβαίως. Και με τον κ. Φάμελλο, τον Χαρίτση, τον Κόκκαλη.», είπε, απαντώντας στο αν περιλαμβάνεται ο πρώην πρωθυπουργός στις προοδευτικές δυνάμεις με τις οποίες πρέπει το ΠΑΣΟΚ να μιλήσει. «Να κάνουμε διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις και να ξεκαθαρίσουμε πως δεν θα υπάρχει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία», σημείωσε.

Μάλιστα, μίλησε και για τον Γιώργο Παπαβασιλείου, που ήταν διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη και παραιτήθηκε σε μία ημέρα, αφού ήρθαν στο φως παλιότερες αναρτήσεις που υποστήριζαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, οι αναρτήσεις ήταν δημόσιες και δεν το έκρυβε, «γνωστό ήταν», όπως είπε, αφήνοντας υπονοούμενα σχετικά με το ενδεχόμενο να ήταν γνωστές οι αναρτήσεις αυτές από πριν.

Για την αντιπαράθεση γύρω από την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Μιλώντας για την πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είπε: «Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια, διότι η κυβέρνηση κατάφερε να δημιουργήσει μια απίστευτη θολούρα χωρίς λόγο, ψήφισε τροπολογία με την οποία κανείς δεν κατάλαβε ποιος έχει τη φροντίδα. Άλλαξαν το “καθαριότητα” με το “φροντίδα” για να γίνει αυτό το “μπαλάκι” και μετά από δική μου δήλωση είπαν ότι ανήκει σε ιδιώτες και γι’ αυτό θα κινηθούμε νομικά εναντίον της τροπολογίας. Σήμερα, απ’ ό,τι γνωρίζω, καθάρισαν ιδιώτες, μπορώ να καθαρίσω μόνο το απέναντι πεζοδρόμιο. Μέχρι τώρα πηγαίναμε κανονικά, δεν υπήρχε θέμα, μετά το τέλος της απεργίας πείνας αμέσως μαζεύτηκαν οι σκηνές, έγινε μια υπαναχώρηση της κυβέρνησης στα αιτήματα του πατέρα και γι’ αυτόν τον λόγο δημιούργησαν την τροπολογία».

«Οφείλω να κινηθώ νομικά, έχουμε φτάσει στο σημείο κάθε μήνας που περνά, να φεύγει μια αρμοδιότητα από τον δήμο και την αυτοδιοίκηση και να πάει στο κράτος», συνέχισε. «Είναι λάθος να σβηστούν τα ονόματα», υπογράμμισε. «Οι γονείς θέλουν να παλέψουν για δικαιοσύνη μπροστά στη Βουλή, αν κάποιος το απαγορεύσει αυτό είναι αντισυνταγματικό», συνέχισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν σωστή και πως ήταν σωστή η κίνηση να καταθέσει πρόταση αντισυνταγματικότητας.

Το ΠΑΣΟΚ έχει μια μεγάλη ευκαιρία: να εκφράσει τον κόσμο που έχει θυμό, οργή και στενοχώρια. Πρέπει να κάνουμε ένα συνέδριο πολιτικό και να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα. Δημοσκοπικά δεν μπορούμε να κάνουμε το άλμα. Οι παρεμβάσεις μου δεν είναι για να δημιουργήσουμε εσωστρέφεια. Ενότητα χρειάζεται.