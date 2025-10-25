Ο Γιώργος Παπαβασιλείου, μία μέρα μετά τον διορισμό του ως νέος διευθυντής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, υπέβαλε την παραίτηση του, καθώς στο παρελθόν είχε κάνει αναρτήσεις υπέρ των Κυριάκο Μητσοτάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη, Νίκου Δένδια, αλλά και της Ομάδας Αλήθειας.

Ο πρώην διευθυντής του κ.Ανδρουλάκη που δηλώνει «αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ» στις 2 Νοεμβρίου 2020 έγραφε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

«Εξαιρετικός Μητσοτάκης για το φασιστικό παρακράτος των πανεπιστημίων με αριστερό προσωπείο».

Επίσης, στις 7 Απριλίου 2021 πάλι σε ανάρτηση στο Facebook, έγραφε θετικά λόγια για τον τότε γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

«Επί τέλους υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι. Μπράβο. Όσοι τρέχουν κάθε λίγο και λιγάκι για ένα μάτσο δικαιολογητικά και περιμένουν μέρες και δεν μπορούν να εισπράξουν χρήματα καταλαβαίνουν», έγραφε τότε.

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου:

Για την Ομάδα Αλήθειας στις 2 Ιουνίου 2020:

«Έχουν δίκιο τα παιδιά! Ενάντια στην αυθαιρεσία των εξετάσεων…».

Για τον Νίκο Δένδια στις 15 Απριλίου 2021:

«Συγχαρητήρια στον Δένδια, εξαιρετική παρουσία και δηλώσεις».

Τι υποστηρίζει ο Παπαβασιλείου

Ο κ.Παπαβασιλείου στην ανακοίνωση που εξέδωσε για να γνωστοποιήσει την παραίτησή του, σημείωσε ότι κατέληξε σε αυτή την απόφαση, επειδή «δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή».

Επιπλέον, σχολιάζοντας τις αναρτήσεις που έκανε, υποστήριξε: «Είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιώργου Παπαβασιλείου:

«Από το 1974 ως και σήμερα υπήρξα συνεπές και αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας όλους τους Προέδρους του.

Δεν αποστασιοποιήθηκα ποτέ από τον αγώνα του κόμματος μας να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Έναν αγώνα που πλέον αντιστοιχίζεται με το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πορείας και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.

Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη.

Γιατί είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών.

Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή.

Θα συνεχίσω να είμαι παρών στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή απο όποια θέση μου ζητηθεί».