Για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την παρουσίαση του βιβλίου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ευριπίδη Στυλιανίδη, αλλά και το αν προσπάθησε το Μαξίμου να παγιδεύσει τον πρώην πρωθυπουργό μη ανακοινώνοντας την ομιλία Μητσοτάκη στην εκδήλωση, ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως είπε, «η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν γνωστή εδώ και πολλές ημέρες. Για τη μη παρουσία του Σαμαρά δεν σχολιάζουμε τις προσωπικές αποφάσεις πρώην πρωθυπουργών. Ήταν ένα μεγάλο μέρος βουλευτών της ΝΔ εκεί και ήταν μια πολύ ωραία εικόνα ενότητας που κρατάει ο κόσμος».

Αφωνία για τις προκλήσεις από τις «εγχώριες Ζαχάροβες»

Για τις προκλητικές δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ήταν σαφής η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών για τις ανιστόρητες και εκτός λογικής αναφορές της κας Ζαχάροβα», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Και συνέχισε: «Να επισημανθεί η αφωνία των “εγχώριων Ζαχάροβων”. Των εντός Ελλάδος υποστηρικτών όλου αυτού το οποίο εκπροσωπεί και στρέφεται εναντίον θέσεων που είναι εκτός πραγματικότητας, αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα και την αλήθεια».

«Έχει κουράσει λίγο το θέμα με τον κ. Τσίπρα»

Για τις δημοσκοπήσεις αλλά και το κόμμα Τσίπρα: «Να πούμε ότι το μόνο που έχει να κάνει η κυβέρνηση είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να διορθώνουμε λάθη και αστοχίες και να έχουμε παραδοτέα. Θα κριθούμε για την αποτελεσματικότητά μας. Γι’ αυτό επιμένω να παρουσιάζω τι κάνουμε κάθε μέρα».

«Δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία σε υποθετικές ερωτήσεις. Η ίδια η ιστορία έχει δείξει ότι ανατρέπονται όλα όταν έρχεται η ώρα των πραγματικών διλημμάτων. Έχει κουράσει λίγο το θέμα με τον κ. Τσίπρα. Όταν έρθει η ώρα και πάρει τις αποφάσεις του ο πρώην πρωθυπουργός θα αναμετρηθούμε στο πεδίο. Η κοινωνία είναι αλλού».

Για την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα αλλά και ότι παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού, επισήμανε: «Είναι γνωστή η διαφωνία σε πολιτικό επίπεδο ανάμεσα σε Βορίδη και Βάρρα. Αυτό που έδειξε η κατάθεσή του είναι ότι δεν υπήρχε καμία παρέμβαση Μαξίμου και καμία διάθεση συγκάλυψης από πλευράς Μαξίμου. Το αφήγημα περί ποινικής ευθύνης Βορίδη δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν άλλαζε η σχέση εργασίας του κ. Βάρρα και κάποιοι θα μας κατήγγειλαν για εκδικητική απόλυση. Ο στόχος είναι εντός των επόμενων ημερών – εβδομάδων να γίνουν οι πληρωμές για να φτάσουν στους νόμιμους δικαιούχους τα χρήματα».

Για το πότε θα καταβληθούν οι νόμιμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα ήθελα να μείνω σε όσα έχει πει το αρμόδιο υπουργείο. Γίνονται συνεχείς συσκέψεις και έχουν αρχίσει κάποιες πληρωμές».

Για το αν πρέπει να πληρώσουν τα έξοδα επιστροφής οι ακτιβιστές από τη Γάζα: «Κατ’ αρχάς να πούμε ότι πράγματι αυτή ήταν η σωστή σειρά των πραγμάτων γιατί προέχει η ασφάλεια των πολιτών. Ξύδι σε όσους μας κατήγγειλαν. Θεωρώ εύλογο αυτό τον προβληματισμό και ένα μέρος της κοινωνίας είναι λογικό να αναρωτιέται και να λέει γιατί να πληρώσουν οι Έλληνες τον ακτιβισμό κάποιων. Η Ελλάδα έχει πρωτοστατήσει σε ανθρωπιστικές αποστολές στη Γάζα αλλά από τη στιγμή που κάποιοι με δική τους ευθύνη μπαίνουν σε κίνδυνο δεν είναι ευθύνη του κράτους. Νομικά δεν υπάρχει πλαίσιο να γίνει κάποιος τέτοιος καταλογισμός. Αλλά δεν αποκλείεται σε επόμενες περιπτώσεις εφόσον βρεθεί φόρμουλα να ακολουθείται άλλη διαδικασία αν δεν απαιτείται υπαιτιότητα του δημοσίου».

Για την πορεία που έγινε στην πρεσβεία του Ισραήλ ανήμερα της επετείου της 7ης Οκτωβρίου: «Ανήμερα της επετείου της φρικιαστικής εισβολής που σφαγιάστηκαν οικογένειες κάποιοι έκριναν ότι είναι λογικό και ανθρώπινο να κάνουν πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ. Έχει τόσες μέρες ο χρόνος. Είναι υποκριτικός ο ανθρωπισμός ορισμένων. Επιλέγουν ανθρώπους και πρόσφυγες και εισβολές ανάλογα αν τους συμφέρει ή όχι. Είναι ανατριχιαστικό αλλά έχει και άλλη ανάγνωση ότι αποκαλύπτεται η γύμνια τους σε όλο της το μεγαλείο».

«Δεν πέτυχε το κόλπο της Κωνσταντοπούλου να παίξει καθυστερήσεις με τη δίκη»

«Δεν επηρεάζει η κυβέρνηση τη δικαιοσύνη. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να την επηρεάσει. Να υπαγορεύει ο υπουργός δικαιοσύνης μια απόφαση της δικαιοσύνης είναι ένα επιχείρημα που δεν στέκει. Εξέφρασε μια προσωπική άποψη.

Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η δικαιοσύνη πήρε τις αποφάσεις της. Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε ανθρώπινα στο πλευρό ενός πατέρα. Δεν μπήκαμε στον πειρασμό να γίνουμε αρεστοί. Δεν πέτυχε το κόλπο της κας Κωνσταντοπούλου να παίξει καθυστερήσεις με τη δίκη. Το μόνο που έχει σημασία για την πολιτικό – δικηγόρο είναι το παιχνίδι εντυπώσεων και το παιχνίδι των καθυστερήσεων. Δεν της βγήκε. Συμβαίνουν και αυτά», είπε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.