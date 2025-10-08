Γέμισε το Ωδείο Αθηνών για την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το «παρών», όπως και ο Κώστας Καραμανλής, ενώ απουσίαζε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος τελευταία στιγμή ανακοίνωσε ότι δεν θα παρευρεθεί.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης και ακολούθησε σύντομη συνομιλία, ενώ ο Κώστας Καραμανλής έφτασε κατά τις 18.30.

Χειραψία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη:

Η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση:

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας Καραμανλής

Ντόρα Μπακογιάννη σε θερμό εναγκαλισμό με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή

Η καρέκλα με το όνομα του Αντώνη Σαμαρά, στην οποία θα καθόταν ο πρώην πρωθυπουργός αν πήγαινε στην εκδήλωση

Νίκος Δένδιας

Το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στο βήμα και απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ κατά την αποχώρησή του, έστειλε μήνυμα ενότητας, τονίζοντας στους δημοσιογράφους: «Όπως βλέπετε η ΝΔ είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης εν συνόλω».

Επίσης, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Στην εκδήλωση προσήλθε πλήθος από «γαλάζια» στελέχη για να τιμήσουν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ήταν οι:

Κώστας Σκρέκας, γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Μαρκόπουλος και Γιώργος Καρασμάνης βουλευτές ΝΔ, Χρήστος Σταϊκούρας, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Φάνη Πάλλη Πετραλιά, Παύλος Μαρινάκης κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Παναγιωτόπουλος πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Πλακιωτάκης αντιπρόεδρος της Βουλής Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος της Οννέδ, Σταύρος Καλαφάτης, Μακάριος Λαζαρίδης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΝΔ, Ζωή Ράπτη, Θανάσης Νέζης στενός συνεργάτης Κυριάκου Μητσοτάκη, Στέλιος Πέτσας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκος Δένδιας, Κώστας Καραγκουνης, Γιώργος Βουλγαράκης, Κώστας Μπακογιάννης, Αποστόλης Τζιτζικώστας.

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης στο βήμα

«Η χώρα μας έχει στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προλογίζοντας το βιβλίο του «γαλάζιου» βουλευτή, τού έδωσε συγχαρητήρια, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο πώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις αναδυόμενες τεχνολογίες και δη την τεχνητή νοημοσύνη.

«Συγχαρητήρια για την εκδοτική πρωτοβουλία, να αναλαμβάνεις πιο συχνά τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι σημαντική η προσπάθεια για κρίσιμα ζητήματα μιας επανάστασης που αλλάζει τα πάντα στη ζωή μας», είπε ο πρωθυπουργός.

«Η χώρα μας έχει στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα είναι μία από τις 7 χώρες που επελέγησαν για AI factories».

Ακολουθούν φωτογραφίες: