Ο Αντώνης Σαμαράς δεν παρέστη στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα.

Πρόκειται για μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, καθώς η παρουσίαση ήταν προγραμματισμένη για απόψε στο Ωδείο Αθηνών, λίγα μέτρα μακριά από τα ιστορικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην οδό Ρηγίλλης.

Πηγές από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού σχολιάζοντας την εξέλιξη, σημείωσαν ότι πρόκειται για «προσωπική επιλογή» και δήλωσαν πως «εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη».

Μάλιστα, στην εκδήλωση κράτησαν άδεια την καρέκλα που θα καθόταν ο πρώην πρωθυπουργός, στην οποία αναγραφόταν σε χαρτί το όνομα του.

Δείτε φωτογραφία: