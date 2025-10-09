Πριν από έναν χρόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς βρέθηκαν στην ίδια εκδήλωση στο ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής για τα 50 χρόνια από τη Μεταπολίτευση. Από εκείνο τον Νοέμβριο του 2024 κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι, το οποίο και στέρεψε και έγινε ρήγμα ανάμεσα στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και κυρίως τον Αντώνη Σαμαρά.

Ενόψει της χθεσινής εκδήλωσης στην οδό Ρηγίλλης στο Ωδείο Αθηνών, τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στη χειραψία που θα απαθανάτιζε ο φωτογραφικός φακός, όχι ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμανλή, αλλά ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον Μεσσήνιο πολιτικό.

Όμως, αυτό δεν συνέβη προς απογοήτευση κάποιων γαλάζιων στελεχών και, όπως σχολίαζαν κάποιοι άλλοι, ο κ. Σαμαράς φαίνεται να αποφάσισε να κόψει κάθε γέφυρα με τη ΝΔ.

Το τι σημαίνει αυτό και το τι θα πράξει στο μέλλον, αυτό θα φανεί.

Το χάσμα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τον πρώην πρωθυπουργό επισφράγισε το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά το τέλος της εκδήλωσης.

«Όπως βλέπετε, η Ν.Δ. είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης εν συνόλω!», δήλωσε στους δημοσιογράφους, υπονοώντας ότι όσοι είχαν αποφασίσει ότι είναι ΝΔ ήταν εκεί.

Η εξήγηση της απουσίας

Το επικρατέστερο σενάριο για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος την τελευταία στιγμή ανακοίνωσε διά των συνεργατών του ότι δεν θα παραστεί, είναι ότι, μαθαίνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έκανε παρέμβαση στην εκδήλωση, δεν θα ήθελε με τίποτα να βρίσκεται εκεί στην πρώτη σειρά των καθισμάτων του Ωδείου Αθηνών και να χειροκροτεί τον πρωθυπουργό. Ούτε επίσης να αστράφτουν τα φλας και να καταγράφουν οι κάμερες τον Αντώνη Σαμαρά να μην χειροκροτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Έτσι, λοιπόν, φτάσαμε στο «Ήταν προσωπική επιλογή», το οποίο μετέφεραν οι συνεργάτες του κ. Σαμαρά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο πρώην πρωθυπουργός εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του κ. Στυλιανίδη.

Δεν πέρασε πάντως απαρατήρητο το γεγονός ότι στην εκδήλωση του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ παρέστη ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος είχε και χειραψία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κώστα Καραμανλή

Η τεχνητή νοημοσύνη και το κατάμεστο Ωδείο

Στο κατάμεστο Ωδείο Αθηνών, παραβρέθηκαν επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές του κόμματος, κομματικά στελέχη και πλήθος κόσμου.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα στη ζωή μας και είναι πιθανό να είναι μια τεχνολογική επανάσταση πολύ διαφορετική από όλες τις προηγούμενες. Μια μεγάλη πρόκληση μεταξύ άλλων για την αγορά εργασίας. Οι αλλαγές αυτές, όμως, όπως εξήγησε, δεν βρίσκουν την Ελλάδα απροετοίμαστη, καθώς η χώρα μας έχει στρατηγική για θέματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας έχει ήδη μια συγκροτημένη και πολύ καλά δομημένη στρατηγική γύρω από τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δίνει έμφαση στις σημαντικές ψηφιακές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και στο γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην πολιτική προστασία, την υγεία, την εθνική άμυνα.

Επεσήμανε τις επιπτώσεις στην ποιότητα της δημοκρατίας από τα deep fakes «τα οποία είναι ήδη εδώ και θα επηρεάσουν τις εκλογικές μας αναμετρήσεις και πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις ως προς την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας μας».

Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν τα όσα είπε για την τεχνητή νοημοσύνη και τη συνταγματική αναθεώρηση. Μία διαδικασία -όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης- η οποία θα εκκινήσει εντός αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου.

«Είναι δεδομένο ότι η όποια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης δεν μπορεί να αγνοήσει τις σημαντικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ίδια την πολιτική και πολιτειακή μας οργάνωση», είπε ο πρωθυπουργός.