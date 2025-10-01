Στη διάθεση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να καταθέσει ανά πάσα στιγμή, δηλώνει ότι τίθεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης. Σε ανάρτησή του, δημοσιοποιεί την επιστολή προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Μυλωνάκης:

Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον πρόεδρο της Εξεταστικής, κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο, με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στη διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η προσήλωσή μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων, όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας.