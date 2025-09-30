Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24 το βράδυ της Τρίτης, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα για το πόθεν έσχες της, αλλά και για μια σειρά από άλλα πολιτικά ζητήματα.

Αρχικά, διευκρίνισε τα οικονομικά της δεδομένα λέγοντας: «Να ξεκινήσω από αυτό το οποίο ακούγεται. Τα έσοδα μου δεν ήταν τρεις χιλιάδες ευρώ ήταν 22.000 ευρώ. Εάν δεν ξέρουν το 2025 μερικοί στην Ελλάδα πώς υπολογίζεται το καθαρό κέρδος που είναι 3.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό δεν είναι κάτι περίεργο. Το τελευταίο εξάμηνο πριν τις εκλογές του 2023, που θυμίζω είχαμε διπλές εκλογές και το τρέξιμο που έκανα ήταν νυχθημερόν, εκεί προφανώς είχα μειωμένα έσοδα γιατί όταν ασχολείσαι με αυτό όλη τη μέρα προφανώς έχεις μειωμένα έσοδα».

Επίθεση στη ΝΔ και τον Νίκο Ρωμανό

Στη συνέχεια εξαπέλυσε κριτική κατά της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για «μερικούς που εκδηλώθηκαν» και για τη δράση διαδικτυακών «troll της “γαλάζιας υπόγας”». Υποστήριξε ότι πίσω από αυτές τις επιθέσεις βρίσκεται ο Νίκος Ρωμανός, ενώ πρόσθεσε πως κανείς δεν μιλά για το «540 εκατομμύρια χρέος που έχει η Νέα Δημοκρατία αλλά με το πόσα έβγαλε η Λατινοπούλου».

Θέση για την ΕΛΑΣ και τους Ρομά

Αναφερόμενη στη δημιουργία νέου σώματος της ΕΛΑΣ με άοπλους αστυνομικούς, δήλωσε: «Χαίρομαι που η ΝΔ τρέχει να υλοποιήσει αυτά που λέμε». Συμπλήρωσε όμως ότι «είναι λόγια ακόμη, είναι θετικά βήματα αλλά από το να το λες μέχρι να το κάνεις έχει απόσταση» και τόνισε πως «ο κόσμος δεν αντέχει με αυτά που περνάει, εγώ παίρνω μηνύματα από ανθρώπους που ζουν κοντά σε καταυλισμούς». Υποστήριξε ακόμη ότι οι Ρομά δεν θέλουν να μορφωθούν.

Εξοπλιστικά και Τραμπ

Για την αμυντική πολιτική επισήμανε πως το κόμμα της στηρίζει τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα στην άμυνα. Διευκρίνισε επίσης ότι δεν είναι «εκπρόσωπος Τύπου» του Τραμπ, αλλά αναγνώρισε ότι «κάνει αυτό που είναι καλό για τη χώρα του».

Για τον Αντώνη Σαμαρά και τη «Φωνή Λογικής»

Σχετικά με την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε: «Τον εκτιμώ αλλά η “Φωνή Λογικής” έχει τη δική της πορεία παρά τον πόλεμο που δέχεται. Δεν θα έχει αλλαγές αυτό το κόμμα, είναι δέσμευσή μου. Ο κόσμος θέλει κάτι καινούργιο, δεν θέλει το παλιό. Εμείς προχωράμε εκεί που προχωράμε και ο κόσμος θα αποφασίσει αν θέλει αλλαγή. Και η αλλαγή έρχεται από το καινούργιο».

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι δεν σκοπεύει να συγκυβερνήσει με κανένα κόμμα και αποκάλυψε πως η προεκλογική καμπάνια στα social media κόστισε 2.000 ευρώ, ενώ συνολικά δαπανήθηκαν 90.000 ευρώ. «Μας στήριξαν άνθρωποι στα σόσιαλ και κάποιοι μας βοήθησαν οικονομικά», σημείωσε.

Παρέμβαση για την απεργία πείνας Ρούτσι

Η κ. Λατινοπούλου σχολίασε και την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, χαρακτηρίζοντας «δίκαια» τα αιτήματά του, ενώ κατήγγειλε «καπηλεία» και «εργαλειοποίηση» του πόνου των συγγενών. «Γιατί του βάζουν στα χέρια την παλαιστινιακή σημαία; Δεν ξέρουν τι είναι η Χαμάς;», είπε χαρακτηριστικά.

Κριτική στην εξωτερική πολιτική

Τέλος, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, λέγοντας ότι «τρώμε σφαλιάρες από παντού: Τουρκία, Σκόπια, Αλβανία, Λιβύη». Επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός έχει παραμελήσει το Κυπριακό και διερωτήθηκε αν δεν αποτελεί «απαξίωση για την Ελλάδα» η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν.