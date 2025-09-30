Την ώρα που ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του, η Αφροδίτη Λατινοπούλου παίρνει ανοιχτά θέση, υπερασπιζόμενη το «ιερό», όπως είπε, δικαίωμα ενός πατέρα να διεκδικεί απαντήσεις. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής καυτηρίασε με δριμύτητα τους πολιτικούς που εμφανίζονται στο Σύνταγμα, κατηγορώντας τους ότι «πάνε για τα ψηφαλάκια» και μιλώντας για «χυδαία εργαλειοποίηση» του πένθους του.

«Με στενοχωρεί να εκμεταλλεύονται κάποιοι τον κ. Ρούτσι και να του βάζουν στο χέρι την παλαιστινιακή σημαία. Ένας πατέρας που πενθεί και ζητά να δικαιωθεί, να πηγαίνουν κάποιοι που θέλουν να εργαλειοποιήσουν την κατάσταση και να του βάζουν την παλαιστινιακή σημαία στο χέρι. Άλλο η στήριξη και άλλο αυτό που γίνεται», τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Στο ίδιο πνεύμα, χαρακτήρισε «απαράδεκτους» τους πολιτικούς που σπεύδουν στο Σύνταγμα, λέγοντας πως «δεν έχουν ιερό και όσιο» και υπογραμμίζοντας ότι «ο κόσμος θα τους κρίνει». Όπως πρόσθεσε: «Εγώ νοερώς είμαι εκεί και είμαι μαζί του».

Στη συνέχεια, μίλησε και για το μεταναστευτικό ζήτημα, τονίζοντας πως «οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να συλλαμβάνονται και να στέλνονται στη Γυάρο και τη Μακρόνησο, πρέπει να γίνει σκούπα σε όλη την Ελλάδα να γίνουν».