Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έσπευσε να δώσει απαντήσεις στην κριτική και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη δημοσίευση του πόθεν έσχες της.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» το 2023 εμφανίζεται να έχει εισοδήματα μόλις 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για το ίδιο έτος δήλωσε ότι διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναν λογαριασμό, με υπόλοιπο 4.760,15 ευρώ, προερχόμενο από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

«Από επιχειρηματική δραστηριότητα είχα μπλοκάκι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τα 3.000 τα οποία λένε είναι τα καθαρά έσοδα, δηλαδή το κέρδος. Άρα δεν υπάρχει το “πώς ζούσε με 3.000“, δεν έχουν ιδέα πώς φορολογείσαι και τι σου μένει… Εγώ ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγαινα διακοπές. Ήταν προεκλογική χρονιά το 2023, με διπλές εκλογές, όλη μέρα έτρεχα από το πρωί ως το βράδυ», σημείωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος και ευρωβουλευτής της Φωνής Λογικής, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε:

«Με αφορμή σκόπιμων διαστρεβλώσεων για το πόθεν έσχες μου αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής:

Το έτος 2023 τα συνολικά μου έσοδα, ακαθάριστες αποδοχές από επιχειρηματική δραστηριότητα ανήλθαν σε 22.000 ευρώ.

Από αυτά, ΜΕΤΑ την αφαίρεση δαπανών και φόρων (αφού μιλάμε για μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών) το καθαρό φορολογητέο κέρδος που έμεινε ήταν 3.000 ευρώ.

Η καταγραφή των 3.000 ευρώ στο πόθεν έσχες δεν αφορά τα συνολικά μου έσοδα, αλλά το καθαρό ποσό που απομένει μετά τις νόμιμες κρατήσεις και δαπάνες.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι άλλο είναι το σύνολο των εσόδων κι άλλο το καθαρό κέρδος, το οποίο είναι το μόνο που αποτυπώνεται στο πόθεν έσχες όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μισθωτούς.

Οι εσκεμμένες ανακρίβειες που κυκλοφορούν παραπλανούν την κοινή γνώμη και αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και των οικονομικών μου.

Οπότε, δημοσιεύματα και αναρτήσεις τύπου “πώς ζούσε με 250 και 300 ευρώ” είναι ή απλώς κακοήθειες ή δείγμα ασχετοσύνης για τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών ή απλά FAKE NEWS».