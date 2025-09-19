Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ανοίγοντας όλα τα μεγάλα μέτωπα της επικαιρότητας: από το πολύκροτο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πορεία των ελέγχων στις αγροτικές επιδοτήσεις, μέχρι την εξεταστική επιτροπή και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που έχουν πυροδοτηθεί.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, απαντώντας στις επικρίσεις για αλλοίωση της φυσιογνωμίας του κόμματος και υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει απολύτως συνεπής στις ιδρυτικές αρχές της παράταξης.

Για τη μεταγραφή Λοβέρδου

Όσον αφορά τη μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «ο κάθε εν δυνάμει υποψήφιος αν είναι κατάλληλος ή όχι θα το αξιολογήσουν οι ψηφοφόροι του».

«Ο κύριος Λοβέρδος μπορεί να χωρούσε στο ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του κου Βενιζέλου, αλλά να θεωρεί ότι δεν χωράει σε ένα κόμμα που μιλά για χαμένα βαγόνια, που έχει υπογράψει πρόταση δυσπιστίας με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ πριν 10 χρόνια το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη ΝΔ κράτησε την Ευρώπη στην Ελλάδα κόντρα στην κα Κωνσταντοπούλου και τον ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις επιδοτήσεις, μας διαβεβαιώνει το υπουργείο», σημείωσε, ενώ σχολίασε ως «πληγή των αγροτικών επιδοτήσεων» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Για πολλά χρόνια δεν γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι. Πριν καν έρθει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που έστειλε 5.200 ΑΦΜ στις Αρχές, έχει κάνει εκατοντάδες διασταυρωτικούς ελέγχους, έχει μπλοκάρει αρκετά ΑΦΜ και αποδείχτηκε ότι δεν ήταν αρκετά. Δεν σταματάνε οι έλεγχοι».

«Είναι μία ιστορία που κρατάει πολλά χρόνια και πρέπει να δούμε το περί τεχνικής λύσης. Όπως μας πιστώνονται πολλές επιτυχίες, κυκλώματα τα οποία λειτουργούσαν εν κρυπτώ για δεκαετίες σε εφορίες, σε φυλακές, πολεοδομίες και παράνομες συνταγογραφήσεις, όπως μας πιστώνονται όλα αυτά, στον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά δεν ήταν αρκετά».

«Στην εξεταστική θέλουμε να δούμε πως έφτασε ο όποιος παράνομος να παρανομεί. Τι έκανε η τοπική αυτοδιοίκηση; Πόσοι και ποιοι υπουργοί έκαναν διασταυρωτικούς ελέγχους», ήταν κάποια από τα ερωτήματα που έθεσε ο Παύλος Μαρινάκης.