Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Παραβρέθηκαν ο Επίτροπος στην Ε.Ε Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί, βουλευτές, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας.

Στις 19:30 θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Οικονομική σταθερότητα και πολιτική βεβαιότητα θα αποτελούν τα επίδικα για τον πρωθυπουργό την ώρα που μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης της χώρας ακολουθώντας το ίδιο μοντέλο αναγνωρίζει ότι υπάρχει η φυσική κόπωση του εκλογικού σώματος κάτι που παρατηρείται παγκοσμίως στις κυβερνήσεις ανά τον πλανήτη που βρίσκονται ήδη στο δεύτερο μισό της δεύτερης θητείας τους.

Όμως, ο πρωθυπουργός θα υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική τονίζοντας ότι πάντα άκουγε τις αγωνίες των πολιτών και πλέον με την οικονομία να έχει αποκτήσει γερά θεμέλια και να μην είναι στάσιμη ήρθε η ώρα του ταμείου για τους πολίτες.

Από εδώ και πέρα και προκειμένου να αντιστραφεί το κλίμα εκτός από τις παροχές που θα βελτιώσουν το βιοτικό και οικονομικό επίπεδο των πολιτών ο στόχος είναι να επιλύονται με πιο γρήγορους ρυθμούς τα πραγματικά προβλήματα.

Γι΄αυτό το ζητούμενο είναι μέσα από τις παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν να βοηθηθεί το κομμάτι της κοινωνίας που έχει μείνει πίσω μη μπορώντας να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος ζωής ούτε στην καθημερινότητα ούτε στη στέγη. Ένα κομμάτι που έχει απομακρυνθεί από την γαλάζια παράταξη και πρέπει να επιστρέψει χτίζοντας και πάλι δεσμούς εμπιστοσύνης.

Έτσι, στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη η μεσαία τάξη θα λάβει την μερίδα του λέοντος από το πορτοφόλι των 1,7 δισ. και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι και ένστολοι.