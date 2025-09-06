Λίγες ώρες πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώσει από το βήμα του Βελλίδειου τις πολυαναμενόμενες παρεμβάσεις του, τα μέτρα που θα έχουν άμεσο και θετικό αντίκτυπο στις τσέπες των πολιτών, αρκετοί είναι εκείνοι που περιμένουν με ενδιαφέρον και τα πολιτικά μηνύματα που θα εκπέμψει τόσο προς το εκλογικό σώμα όσο και προς το εσωτερικό της ΝΔ.

Το βασικότερο όλων είναι αυτό που επιμένει να επαναλαμβάνει και να θεωρεί ύψιστης σημασίας ο πρωθυπουργός και δεν είναι άλλο από την πολιτική σταθερότητα, χωρίς την οποία, η χώρα μπαίνει σε περιπέτειες παρόμοιες με αυτές που ζουν η Γαλλία και η Ολλανδία χώρες – μέλη της ΕΕ με πιο στιβαρή οικονομία.

Η πολιτική σταθερότητα πηγαίνουν χέρι – χέρι με την ανάπτυξη της οικονομίας, την βελτίωση της καθημερινότητας, την μείωση της ανεργίας, την ενδυνάμωση της χώρας στον διεθνή περίγυρο.

Όπως τονίζουν συνεργάτες του πρωθυπουργού, αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας θα δούμε ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον με πολέμους πολύ κοντά μας, με την οικονομική αναταραχή που έχει προκαλέσει η επιβολή υψηλότατων δασμών από τις ΗΠΑ σε κάθε γωνιά του πλανήτη και τις πολιτικές κρίσεις στην καρδιά της Ευρώπης, η Ελλάδα αποτελεί έναν φάρο σταθερότητας. Αυτό, όμως δεν σημαίνει ότι με τις λάθος κινήσεις δεν μπορεί να διασαλευθεί.

Αυτό αναμένεται και να τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του.

Οικονομική σταθερότητα και πολιτική βεβαιότητα θα αποτελούν τα επίδικα για τον πρωθυπουργό την ώρα που μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης της χώρας ακολουθώντας το ίδιο μοντέλο αναγνωρίζει ότι υπάρχει η φυσική κόπωση του εκλογικού σώματος κάτι που παρατηρείται παγκοσμίως στις κυβερνήσεις ανά τον πλανήτη που βρίσκονται ήδη στο δεύτερο μισό της δεύτερης θητείας τους.

Όμως, ο πρωθυπουργός θα υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική τονίζοντας ότι πάντα άκουγε τις αγωνίες των πολιτών και πλέον με την οικονομία να έχει αποκτήσει γερά θεμέλια και να μην είναι στάσιμη ήρθε η ώρα του ταμείου για τους πολίτες.

Από εδώ και πέρα και προκειμένου να αντιστραφεί το κλίμα εκτός από τις παροχές που θα βελτιώσουν το βιοτικό και οικονομικό επίπεδο των πολιτών ο στόχος είναι να επιλύονται με πιο γρήγορους ρυθμούς τα πραγματικά προβλήματα.

Γι΄αυτό το ζητούμενο είναι μέσα από τις παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν να βοηθηθεί το κομμάτι της κοινωνίας που έχει μείνει πίσω μη μπορώντας να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος ζωής ούτε στην καθημερινότητα ούτε στη στέγη. Ένα κομμάτι που έχει απομακρυνθεί από την γαλάζια παράταξη και πρέπει να επιστρέψει χτίζοντας και πάλι δεσμούς εμπιστοσύνης.

Έτσι, στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη η μεσαία τάξη θα λάβει την μερίδα του λέοντος από το πορτοφόλι των 1,7 δισ. και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι και ένστολοι.

Μέσα από μια οριζόντια παρέμβαση θα δοθεί ανάσα σχεδόν σε όλους τους φορολογούμενους και αυτό μεταφράζεται στη μείωση όλων των βασικών φορολογικών συντελεστών από 10.000 ευρώ και πάνω.

Η επόμενη ημέρα

Ο αντίκτυπος που θα έχουν τα όσα θα εξαγγελθούν στην 89η ΔΕΘ από την κυβέρνηση της ΝΔ δεν θα αργήσει να φανεί στις δημοσκοπήσεις που θα αρχίσουν να τρέχουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Άλλωστε, η οικονομία έπαιζε πάντα ψηλά στους προβληματισμούς του εκλογικού ακροατηρίου. Από τα αποτελέσματα θα κριθούν και οι επόμενες κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο ίδιος επιμένει ότι η κυβέρνησή του θα κριθεί αν υλοποίησε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το 2023.

Αυτό πάντως που τονίζουν σύμφωνα με πληροφορίες συνεργάτες του πρωθυπουργού είναι ότι η ομιλία του θα δείχνει έως και την Ελλάδα του 2030 την οποία έχει θέσει πολλές φορές ως ορόσημο για την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη θέλοντας έτσι να δώσει προοπτική.

Ο δημοσκοπικός πήχης έχει ανέβει ψηλά και ο αριθμός 3 μπροστά από το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος θεωρείται μονόδρομος.