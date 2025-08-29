Το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την τραγωδία στα Τέμπη, που βάζει τέλος στη θεωρία του «μπαζώματος», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας παράλληλα πολιτικά πυρά κατά της αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Open, τόνισε ότι «κάποιοι επιχειρούν να ξαναγράψουν την ιστορία», ενώ υποστήριξε πως «η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα δώσει όλες τις απαντήσεις».

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιους να ξαναγράψουν την ιστορία. Απάντησα για τον Τσίπρα με πολιτική κριτική. Κάποιοι προσπαθούν να εμφανίσουν τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν πολιτικό που κυβέρνησε με καθαρά χέρια. Ο Τσίπρας είχε αυταπάτες στην οικονομία, μας φόρτωσε με χρέος, μας φόρτωσε με το μνημόνιο. Προσπαθούν να ξεπλύνουν πολιτικά τον κ. Τσίπρα.»

«Εμείς είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πριν την ευρωπαϊκή εισαγγελία στείλαμε 5.200 ΑΦΜ στη δικαιοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την αυτοκριτική που έπρεπε, λέγοντας ότι προφανώς αυτά δεν ήταν αρκετά. Πρόκειται για μια μεγάλη πληγή για την οποία ευθύνονται όλα τα κόμματα. Τα δύο σημαντικά ζητήματα είναι να επιστραφούν τα κλεμμένα -Οι έρευνες είναι πολύ προχωρημένες- και να λειτουργήσει η εξεταστική. Αν προκύψουν εκεί σοβαρά ποινικά στοιχεία, εδώ είμαστε.», τόνισε ο κ. Μαρινάκης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.