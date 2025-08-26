Στο καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναφέρεται με σημερινή ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος υπενθυμίζει το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, με αφορμή και προηγούμενη τοποθέτηση του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Παύλου Πολάκη.

Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας κ. Σκέρτσου έχει ως εξής:

«Τελικά ο κ. Πολάκης, και μαζί του όσοι εισηγούνται μέτρα που κοστίζουν πάνω από το όριο δαπανών που επιτρέπει σε κάθε χώρα το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει στην ΕΕ από το 2024, είναι αδιόρθωτος νοσταλγός των μνημονίων και της οικονομικής επιτήρησης της χώρας.

Διότι εκεί θα μας επιστρέψουν τα οικονομικά μέτρα που εισηγείται και κοστίζουν 7,7 δισ. ευρώ, ενώ το όριο που μπορούμε να κινηθούμε για νέα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων δεν υπερβαίνει το 1-1,5 δισ. ευρώ.

Όμως, το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Όποιος θέλει να λογίζεται ως υπεύθυνος πρέπει να συνοδεύει κάθε πρόταση για αύξηση κρατικής δαπάνης με την ισοδύναμη πρόταση μόνιμης αύξησης εσόδων δηλαδή φόρων ή μόνιμης περικοπής δαπανών. Αυτοί είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Διαφορετικά λέει ψέμματα και οδηγεί ξανά την Ελλάδα στη διεθνή ανυποληψία. Κι ακόμη χειρότερα, σε οικονομική ανελευθερία, απώλεια εθνικής οικονομικής κυριαρχίας και επιτήρηση. Οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Αυστρία, βρίσκονται ήδη για τον ίδιο λόγο σε καθεστώς ευρωπαϊκής επιτήρησης. Ο κ. Πολάκης μπορεί να αισθάνεται άνετα σε μνημόνιο… Ας ρωτήσει, όμως, και τους υπόλοιπους Έλληνες αν θέλουν να ξαναζήσουν την οικονομική καταστροφή της περασμένης δεκαετίας.

Δυστυχώς, η «δεύτερη φορά Αριστερά» και όσοι την μιμούνται -ή θέλουν να γίνουν σαν αυτήν- φέρονται ως ανεπίδεκτοι μαθήσεως.

Όμως, ο ελληνικός λαός έπαθε κι έμαθε, διότι πλήρωσε το ακριβότερο φροντιστήριο στην ιστορία του με τους μαθητευόμενους μάγους της “πρώτης φοράς”. Και γι’ αυτό του οφείλουμε συνετά και σταθερά βήματα που δεν δημιουργούν νέα ελλείμματα και προστατεύουν κυρίως τις νεότερες γενιές από νέες οικονομικές καταστροφές».