Οι συγκρούσεις δεν έχουν τέλος στη «Γη της ελιάς». Οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται συνεχώς, σε μια εύθραυστη ισορροπία που απειλείται να καταρρεύσει από τη μία στιγμή στην άλλη.

Απόψε στις 23:00 στο MEGA, έρχεται ένα επεισόδιο που θα κρατήσει τους τηλεθεατές σε αγωνία.

Αναλυτικά η περίληψη:

Η Αριάδνη εμφανίζεται απροειδοποίητα στο σπίτι του Λυκούργου, αποφασισμένη να διαπιστώσει αν όντως υποφέρει από λουμπάγκο, ή αν είπε ψέματα για να σώσει την Ισμήνη. Κι ενώ όλοι πιστεύουν ότι ο Ρούσσος έχει εξαφανιστεί, η Άννα δέχεται ένα ανατριχιαστικό τηλεφώνημα όπου την απειλεί ότι θα τη σκοτώσει. Στο κάλεσμα, στο σπίτι της Αθηνάς, η Μαργαρίτα προσπαθεί με κάθε τρόπο να στήσει το πολυπόθητο συνοικέσιο με την Αναστασία, αγνοώντας πως η ίδια έχει γίνει το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του Λεωνίδα. Η βραδιά μετατρέπεται γρήγορα σε πεδίο «ποιητικής» μάχης, με σπόντες, υπονοούμενα και βλέμματα που λένε περισσότερα απ’ όσα θα έπρεπε. Η ιατρική διάγνωση της Ασπασίας δεν είναι καλή κι ο Λυκούργος σκέφτεται αν μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός. Η Αριάδνη, κρυφακούγοντας μια συζήτηση, μαθαίνει ότι ο Στάθης και ο Κουράκος μεθόδευσαν την αναβολή της δίκης της Ισμήνης και γίνεται έξαλλη. Η Ερωφίλη ανακοινώνει στον Αντώνη ότι θέλει διαζύγιο και ότι είναι ερωτευμένη με κάποιον άλλον. Η Μαρία ανοίγει την πόρτα του δωματίου της στο Σούνιο και βρίσκει μέσα τον Ζακ νεκρό.

