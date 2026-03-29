Για πρώτη φορά στον ρόλο του παρουσιαστή σε τηλεπαιχνίδι βρέθηκε ο Νίκος Μουτσινάς, το απόγευμα της Κυριακής, όταν και το πολυσυζητημένο Lingo έκανε πρεμιέρα στο πρόγραμμα του STAR.

Αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η ελληνική ταινία που προηγούταν και πριν καν “πέσουν” οι τίτλοι έναρξης του νέου τηλεπαιχνιδιού, λοιπόν, ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής “βιάστηκε” να καλησπερίσει το τηλεοπτικό κοινό στο νέο του εγχείρημα.

“Τρεις ομάδες, τέσσερις γύροι, ένας μεγάλος τελικός. Η ταχύτητα είναι νίκη, ο χρόνος είναι χρήμα. Το Lingo ξεκινάει αμέσως τώρα” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μουτσινάς το απόγευμα της Κυριακής.

Μόλις οι τίτλοι αρχής ήρθαν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ο παρουσιαστής καλωσόρισε τους έξι παίκτες και θέλησε να τους γνωρίσει, εν συντομία, λίγο καλύτερα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι τους.

Στη συνέχεια, τέλος, ο Νίκος Μουτσινάς εξήγησε τόσο στα δυο ζευγάρια όσο, βεβαίως, στους τηλεθεατές τους κανόνες που θα πρωταγωνιστούν στο εξής στο νέο Lingo του STAR.