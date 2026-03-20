Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (20/3).
Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 9η θέση με 17-14 και θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη κόντρα στους Σέρβους που είναι στην 6η με 18-13, με το παιχνίδι να αρχίζει στις 21:15 με μετάδοση από το Novasports Prime.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
17:30 Novasports 6 Σάκκαρη – Παρκς WTA 1000 2026 Μαϊάμι
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)
18:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Δοκιμές)
19:00 ΕΡΤ1 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
19:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Δοκιμές)
19:30 Novasports 2HD Καρλσρούη – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Νάπολι SerieA
19:45 Novasports Start Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
20:00 Novasports 4HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
20:15 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Δοκιμές)
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 3HD Λειψία – Χόφενχαϊμ Bundesliga
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός-Φλοίσβος τελικός Κυπέλλου βόλεϊ
21:45 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πρέστον – Στόουκ EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Εστρέλα – Κάζα Πία Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τσιτσιπάς – Ντε Μινόρ ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι