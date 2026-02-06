Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (6/2).

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τη Ντουμπάι και να επιστρέψουν στις νίκες για να παραμείνουν στη 2η θέση, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο. Όσο για τους Ιταλούς, προέρχονται από εντός έδρας ήττα από τη Βιλερμπάν και είναι στη 13η θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ

16:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

17:00 Novasports Extra 3 WTA 250 2026 Οστράβα

17:00 Novasports Extra 2 WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

17:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ

18:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

19:00 Novasports Extra 3 WTA 250 2026 Οστράβα

19:00 Novasports Extra 2 WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

19:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup 2026

19:30 Novasports Start Αναντολού Εφές – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

19:30 Novasports 2HD Πρόισεν Μούνστερ – Μπόχουμ Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Προημιτελικός)

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Νασρ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

20:15 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Μαδρίτη

21:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup 2026

21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Τελετή Έναρξης Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 Novasports News Λεγανές – Γρανάδα Β’ Ισπανίας

21:30 Novasports 4HD Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Πίζα Serie A

22:00 Novasports Premier League Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Οσασούνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσάρλτον – ΚΠΡ EFL Championship