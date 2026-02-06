Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (6/2).
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τη Ντουμπάι και να επιστρέψουν στις νίκες για να παραμείνουν στη 2η θέση, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο. Όσο για τους Ιταλούς, προέρχονται από εντός έδρας ήττα από τη Βιλερμπάν και είναι στη 13η θέση της βαθμολογίας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ
16:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι
17:00 Novasports Extra 3 WTA 250 2026 Οστράβα
17:00 Novasports Extra 2 WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα
17:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ
18:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι
19:00 Novasports Extra 3 WTA 250 2026 Οστράβα
19:00 Novasports Extra 2 WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα
19:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup 2026
19:30 Novasports Start Αναντολού Εφές – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
19:30 Novasports 2HD Πρόισεν Μούνστερ – Μπόχουμ Bundesliga 2
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Προημιτελικός)
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Νασρ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League
20:15 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Μαδρίτη
21:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup 2026
21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
21:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Τελετή Έναρξης Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:30 Novasports News Λεγανές – Γρανάδα Β’ Ισπανίας
21:30 Novasports 4HD Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Πίζα Serie A
22:00 Novasports Premier League Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Οσασούνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσάρλτον – ΚΠΡ EFL Championship