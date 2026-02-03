Ο ημιτελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουγγαρία ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (3/2).

Η Εθνική ομάδα έχει μόνο νίκες από την αρχή της διοργάνωσης και θέλει ακόμη μία τώρα για να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό και να πλησιάσει κι άλλο στην επίτευξη του στόχου της, ο οποίος είναι η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Ολυμπιακός Euroleague

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Οστράβα

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – PSV Αϊντχόφεν UEFA Youth League

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο γυναικών Πρώτος ημιτελικός

19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Βαλένθια Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό Euroleague

21:00 Novasports 3HD Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:05 Novasports Extra 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Παρί Euroleague

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Μίλαν Serie A

22:00 Action 24 Άρσεναλ – Τσέλσι Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρσέιγ – Ρεν Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Χαρτς Scottish Premiership